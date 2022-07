OP Rajbhar: सपा से 'तलाक' के बाद राजभर का बड़ा बयान, कहा- 'मैं गलत, शिवपाल तो चाचा और अपर्णा...'

OP Rajbhar jibe at Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपने चाचा शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) और ओम प्रकाश राजभर (OP Rajbhar) को लेकर जो फैसला लिया उसके बाद यूपी की सियासत (UP Politics) में कई सवाल उठ रहे हैं. कयासों का दौर जारी है इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव और अपर्णा यादव (Aparna Yadav) का हवाला देते हुए अखिलेश यादव पर जबरदस्त तंज कसा है. यूपी के जौनपुर में दिए अपने बयान में राजभर ने ये तक कह दिया है, 'गलती तो उनसे भी हुई है. क्या लोगों को ये नहीं पता होता कि जहर (Poison) क्या कर सकता है फिर भी वो उसे खा लेते हैं.'

अखिलेश पर तंज

ओपी राजभर ने जितनी बड़ी बातें कहीं उसका एक एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 41 सेकेंड के इस वीडियो में राजभर ने अखिलेश को खरीखरी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. ओपी राजभर ने कहा, 'अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं गलत हूं चलो मान लिया पर शिवपाल यादव तो उनके सगे चाचा हैं. अपर्णा यादव और अपनी भाभी को लेकर क्या कहेंगे, परिवार के बाती सदस्यों को लेकर क्या कहेंगे क्या वो सब के सब गलत है. अपना परिवार तो संभाल नहीं पाए और हमारे ऊपर बयान दे रहे हैं.

आप भी जानिए

#WATCH | Jaunpur, Uttar Pradesh: "Alright, he says that I am wrong. But Shivpal is his uncle...He (SP chief Akhilesh Yadav) cannot even handle his own uncle, his sister-in-law, his own family, how would he handle me?," SBSP chief, OP Rajbhar takes a jibe at Akhilesh Yadav (24.07) pic.twitter.com/8acVQQG3Iy

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 25, 2022