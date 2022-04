Alwar Temple: अलवर में मंदिर तोड़ने वाले अधिकारियों पर सरकार का एक्शन, किया सस्पेंड

Officers Suspended In Alwar Temple Demolition Case: राजस्थान (Rajasthan) के अलवर (Alwar) जिले के सराय मोहल्ले में 300 साल पुराना शिव मंदिर (Shiv Temple) तोड़े जाने का मामला सड़क से लेकर अब राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) तक पहुंच चुका है. इस बीच राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर राजगढ़ एसडीएम केशव कुमार मीणा, राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दुहारिया और नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी बनवारी लाल मीणा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

वहीं, अधिकारियों ने सस्पेंड करने की कार्रवाई का विरोध किया है. निलंबित हो चुके राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा यह निलंबन गलत है. बोर्ड ने अपने प्रस्तावों में कभी भी किसी मंदिर विध्वंस या मास्टरप्लान का उल्लेख नहीं किया. मैं हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अर्जी दाखिल करूंगा.

Alwar temple demolition | This suspension by the Rajasthan govt is wrong... The board never mentioned any temple demolition or masterplan in its proposals... I will approach the High Court: Satish Duharia, suspended Chairman, Rajgarh Municipality Board https://t.co/CqvYyw9zS3 pic.twitter.com/Q1GDycb5lw

