जय बाबा बर्फानी... अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, हर-हर महादेव के नारों की गूंज

Amarnath pilgrims first batch: हर-हर महादेव के नारों के बीच जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को अमरनाथ यात्रा 2025 के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यात्रा की शुरुआत से पहले उन्होंने जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप में पूजा-अर्चना की. जैसे ही श्रद्धालु रवाना हुए पूरा माहौल 'हर हर महादेव' और 'बम बम भोले' के जयकारों से गूंज उठा. इस दौरान यात्रियों में उत्साह भी दिखाई पड़ा.

सुरक्षा व्यवस्था पर काफी ज्यादा जोर..

असल में इस बार यह यात्रा ऐसा समय हो रही है जब अभी कुछ ही समय पहले अलग माहौल था. पहलगाम अटैक के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर काफी ज्यादा जोर रहा. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि पिछले कुछ सालों में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं लगातार बेहतर की गई हैं. 2022 से अब तक दोनों रूट की चौड़ाई 6 फीट से बढ़ाकर 12 फीट कर दी गई है.

पुलिस कंट्रोल रूम से 24x7 मॉनिटरिंग

मनोज सिन्हा ने यह भी बताया कि पहले रास्तों में अंधेरा रहता था, अब ग्रिड कनेक्टिविटी और टेलीकॉम नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय है. हाई-क्वालिटी कैमरों से यात्रा की लाइव निगरानी की जा रही है. राजभवन और पुलिस कंट्रोल रूम से 24x7 मॉनिटरिंग हो रही है और श्रद्धालुओं के लिए RFID ट्रैकिंग सिस्टम भी चालू कर दिया गया है.

यात्रा में पहुंचीं श्रद्धालु शालू ने एएनआई से बातचीत में कहा कि वह व्यवस्थाओं से बेहद खुश हैं. हम पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं. यहां खाने से लेकर ठहरने तक की व्यवस्था बेहतरीन है. डरने की कोई बात नहीं है. सुरक्षा पूरी तरह मजबूत है. एक अन्य श्रद्धालु आकांक्षा ने बताया कि हमने तय किया था कि पहले जत्थे में शामिल होंगे. हमें जरा भी डर नहीं था क्योंकि हमें भरोसा था कि सुरक्षा और व्यवस्थाएं शानदार होंगी. यहां भोजन, आवास, सफाई सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया गया है.

