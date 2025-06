Amarnath Yatra 2025: अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए 'घटिया' ट्रेन का इंतजाम, TMC ने सरकार को घेरा

Amarnath Yatra Security: अमरनाथ यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी. यात्रा में इस बार सुरक्षा का घेरा पहले से बढ़ाया जा रहा है. इसी के मद्देनजर त्रिपुरा से 1200 जवानों को की एक टुकड़ी को जम्मू रवाना किया जाना था. बीएसएफ की ओर से इस बाबत रेलवे से एक ट्रेन की मांग की गई थी. रेलवे ने जवानों के लिए जो ट्रेन भेजी, उसकी हालत बेहद खराब थी. ट्रेन में खिड़कियां और सीट टूटी हुईं थीं. टॉयलेट गंदा तो दरवाजा जाम था. जवानों ने ऐसी ट्रेन में सफर करने से इनकार कर दिया. बाद में रेलवे ने दूसरी ट्रेन भेजी, तब जाकर जवानों को जम्मू भेजा गया.

टीएमसी ने जवानों के लिए भेजी गई ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. साथ ही मोदी सरकार से सवाल किया कि एक ओर तो पीएम मोदी कहते हैं कि मेरी रगों में 'गरम सिंदूर' बह रहा, वहीं दूसरी ओर उनके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जवानों के लिए ऐसी बदहाल ट्रेन भेजते हैं. टीएमसी ने कहा कि श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए ये जवान अपनी जान की बाजी लगाते हैं, वहीं सरकार ऐसे जवानों के साथ ये बर्ताव कर उन्हें बेइज्जत कर रही है.

1,200 BSF jawans deployed for Amarnath Yatra security were forced to cancel their journey from Udaipur to Jammu because the train provided was in such a rundown condition.

PM @narendramodi claims ‘sindoor flows through my veins’, yet his Rail Minister @AshwiniVaishnaw couldn’t… pic.twitter.com/MNiflcxXfr

