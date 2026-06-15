Amarnath Yatra 2026: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को नफरत और गलत जानकारी का मुकाबला करने का एक मौका बताया. उन्होंने कश्मीर के लोगों से अपील की कि वे यह पक्का करें कि यात्री घाटी और यहां के लोगों की अच्छी यादों के साथ घर लौटें और देश-दुनिया में हमारे ब्रांड एंबेसडर बनें.
श्री अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक बेस कैंप पहलगाम से बोलते हुए महबूबा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर आने वाले हर यात्री को जम्मू-कश्मीर का ब्रांड एंबेसडर माना जाना चाहिए. उनके साथ मेहमान जैसा व्यवहार करें और पक्का करें कि वे देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीर की अच्छी कहानी और हमारी मेहमाननवाजी की यादें लेकर जाएं.
मुफ्ती ने कहा, यह सब हमारे हाथ में है. हम मेहमाननवाजी की ऐसी मिसाल कायम कर सकते हैं जो हमारी विरासत है. यात्रियों के साथ हमारा व्यवहार या स्वागत का तरीका उन निगेटिव सोच को चुनौती देने में अहम भूमिका निभा सकता है जो जम्मू-कश्मीर के बाहर बनी हुई हैं. इससे न सिर्फ जम्मू-कश्मीर में, बल्कि पूरे भारत में अलग-अलग इलाकों और समुदायों के लोगों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे.
मुफ्ती ने आगे कहा, हमारे यहां आने वाला हर यात्री कश्मीर का सम्मानित मेहमान होता है. जब वे अपने घर लौटेंगे तो वे हमारी जमीन, हमारे लोगों और हमारी संस्कृति की कहानी भारत के हर कोने तक पहुंचाएंगे. यह हमारी जिम्मेदारी है कि वे हमारे प्यार, अपनापन और मेहमाननवाजी की यादें लेकर जाएं.
पूर्व सीएम ने कहा कि यात्रा की सुरक्षा को सिर्फ सुरक्षा की जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि कश्मीर के लोगों की सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि बढ़ते ध्रुवीकरण और अविश्वास के दौर में, यह पवित्र यात्रा हमें अपनी विरासत और ऐसी समझ को बढ़ावा देने का मौका देती है जो मानवीय रिश्तों को मजबूत करेगी और कश्मीर की साथ मिलकर रहने की परंपराओं को और मजबूत करेगी.
महबूबा ने कहा कि घाटी की यात्रा के बाद घर लौटने वाले यात्री अक्सर यहां के हालात, संस्कृति, मेहमाननवाजी और सामाजिक मूल्यों के प्रत्यक्ष गवाह बनते हैं और हर बातचीत को अहम बनाते हैं. इसलिए जम्मू-कश्मीर के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वे इसमें अहम भूमिका निभाएं. मुफ्ती का कहना था कि कश्मीर और वहां के लोगों के बारे में फैलाई जा रही गलतफहमियों और पूर्वाग्रहों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका राजनीतिक बयानबाजी के बजाय सीधे बातचीत और लोगों से सच्चे दिल से जुड़ना है.
लोगों की ज्यादा भागीदारी की अपील करते हुए महबूबा ने कहा कि पवित्र यात्रा और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा जम्मू-कश्मीर के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है. उन्होंने इसे स्थानीय लोगों की अपनी प्रक्रिया बताया जो कश्मीर और वहां के लोगों की सच्ची भावना को दर्शाती है.
श्री अमरनाथ की इस साल की सालाना पवित्र यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होगी. अमरनाथ यात्रा देश-विदेश से हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है और यह जम्मू-कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है.