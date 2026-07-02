Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /बम-बम भोले के जयघोष के साथ अमरनाथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, LG मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी

'बम-बम भोले' के जयघोष के साथ अमरनाथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, LG मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी

'हर-हर महादेव' के जयघोष के बीच जम्मू से रवाना हुआ बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई. 57 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा

Written ByRajat VohraEdited By:Ravindra Singh
Published: Jul 02, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:20 AM IST
'बम-बम भोले' के जयघोष के साथ अमरनाथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, LG मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी
Image Credit: Social Media Video GrabSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rajat Vohra

Rajat Vohra

रजत वोहरा पिछले 3 सालों से जम्मू ब्यूरो में कार्यरत हैं. वर्ष 2018 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए रजत ने विशेष रूप से डिफेंस और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया है, जो न केवल चुनौतीपूर्ण रहीं बल्कि सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनीं. रजत ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई अहम घटनाक्रमों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. इनमें अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से पहले और बाद के हालात, नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर जमीनी हकीकत, आतंकवादी हमले, मुठभेड़ और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन्स शामिल हैं.

हाल के समय में भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया है, जैसे “ऑपरेशन सिंदूर”, विभिन्न इलाकों में हुए आतंकी हमले, सीमावर्ती गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बादल फटना (क्लाउड बर्स्ट) और उससे प्रभावित क्षेत्रों की जमीनी रिपोर्टिंग और जम्मू बाढ़. इस दौरान रिपोर्टिंग के अनुभव ने रजत को एक जिम्मेदार और संवेदनशील पत्रकार के रूप में और मजबूत किया है. पत्रकारिता के अलावा रजत रचनात्मक लेखन का भी शौक रखते हैं. कविता और लघु कथाएं लिखना तथा क्रिकेट खेलना रजत का प्रमुख शौक है, जो पेशेवर जीवन के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
40% बारिश की कमी के बीच अच्छी खबर, अगले 72 घंटे में उत्तर भारत बारिश से होगा सराबोर
Monsoon1 hr ago
2
China Reunion Story1 hr ago
3
petrol diesel price today1 hr ago
4
Baahubali1 hr ago
5
Delhi news1 hr ago