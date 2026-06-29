हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजी घाटी, अमरनाथ यात्रा 2026 का हुआ भव्य शंखनाद; LG मनोज सिन्हा ने की 'प्रथम पूजा'

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की औपचारिक शुरुआत से पहले सोमवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में पारंपरिक 'प्रथम पूजा' संपन्न की. इस अवसर पर उन्होंने बाबा बर्फानी के चरणों में देशवासियों की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और शांति की कामना की. प्रथम पूजा के बाद उपराज्यपाल ने देशभर के शिवभक्तों को अमरनाथ यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण देते हुए कहा कि यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था और आध्यात्मिक अनुभव का भी महत्वपूर्ण अवसर है.
उन्होंने बताया कि 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने जा रही है और इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. प्रशासन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, सेना, पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, स्थानीय नागरिक, सेवा प्रदाता और स्वयंसेवक आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सके.
मनोज सिन्हा ने कहा कि इस बार यात्रा मार्गों पर बुनियादी ढांचे को पहले की तुलना में और बेहतर बनाया गया है. श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया है तथा जम्मू-कश्मीर के लोगों का सहयोग भी लगातार मिल रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि इस वर्ष श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा. हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (SASB) की ओर से पवित्र गुफा में 'प्रथम पूजा' का आयोजन किया जाता है. इसी परंपरा के तहत इस वर्ष भी पूजा संपन्न हुई, जिसके साथ वार्षिक यात्रा की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है.
इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 57 दिनों तक चलेगी. यात्रा 3 जुलाई 2026 से एक साथ दोनों पारंपरिक मार्गों,अनंतनाग जिले के पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालटाल मार्ग से शुरू होगी. यात्रा का समापन 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन होगा. प्रथम पूजा के दौरान जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, स्पेशल डीजी (कोऑर्डिनेशन) एस.जे.एम. गिलानी, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव एवं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनदीप के. भंडारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.