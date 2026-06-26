/अमरनाथ यात्रा से पहले लगा अभेद्य सुरक्षा कवच, भगवती नगर बेस कैंप सील; CRPF का हाई अलर्ट

Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई है. 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पहला जत्था रवाना होगा. इससे पहले पूरे बेस कैंप को सील कर दिया गया है. CRPF, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियां चौबीसों घंटे सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं. श्रद्धालुओं की पहचान और ट्रैकिंग के लिए RFID कार्ड की व्यवस्था की गई है.
यात्रा की तैयारियों के समय ही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पूरे जम्मू-कश्मीर में ट्रैवल बिजनेस और तीर्थाटन से संबंधित सभी लोगों की पहचान क्यूआर कोड से सुनिश्चित करने का इंतजाम कर लिया था.
अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप को आम लोगों के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है. यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF की 24वीं बटालियन को सौंपी गई है. बेस कैंप में बुलेटप्रूफ बंकर स्थापित किए गए हैं और अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान 24 घंटे तैनात हैं.
पूरे परिसर में हाई-रिजॉल्यूशन CCTV कैमरों का जाल बिछाया गया है, जिससे हर गतिविधि पर तीसरी आंख की नजर बनी रहे. इसके अलावा विस्फोटक और संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए CRPF की K-9 डॉग स्क्वॉड भी लगातार गश्त कर रही है.
वहीं जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी विंग ने बेस कैंप के प्रवेश और निकास को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया है. कैंप में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है. हर व्यक्ति को फ्रिस्किंग, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद ही अंदर प्रवेश की अनुमति दी जा रही है.
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. यात्रियों की कतारों के लिए शेड लगाए गए हैं, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.
इस बार यात्रा के दौरान सभी पंजीकृत श्रद्धालुओं को RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे. इन कार्डों के जरिए यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी और किसी भी आपात स्थिति में उनकी लोकेशन का पता लगाने में मदद मिलेगी. RFID कार्ड के लिए जम्मू शहर के विभिन्न स्थानों पर ऑफलाइन काउंटर भी स्थापित किए गए हैं.
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं.