/अमरनाथ यात्रा: श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी से हड़कंप! गांदरबल के चार शिक्षकों पर एक्शन; क्या था पूरा मामला

Amaranth Yatra 2026: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान ड्यूटी में कथित लापरवाही का मामला सामने आया है. इसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए चार सरकारी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है. बताया गया कि यह एक्शन ट्रांजिट कैंप मनिगाम के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट के आदार पर किया गया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब प्रशासन ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है.
इस संबंध में जारी सरकारी आदेश के अनुसार, गांदरबल के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने चारों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया. नोडल अधिकारी ट्रांजिट कैंप मनिगाम ने अपनी रिपोर्ट में इन कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश की थी.
जिन शिक्षकों पर गाज गिरी है, उनमें बिलाल अहमद शेख, हरिपोरा कंगन, आबिद मोहिउद्दीन भट, मनिगाम, पीर मुदासिर, वुस्सन, पीर मुदासिर, वुस्सन और गौहर राशिद कुल्लू, गुंड शामिल हैं. जारी किए गए आदेश में कहा गया कि इन सभी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन शिक्षकों ने श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान मनिगाम ट्रांजिट कैंप में लगाया था. जांच के दौरान पाया गया कि यात्रा ड्यूटी के दौरान इन शिक्षकों ने लापरवाही बरती. जांच कर रहे नोडल अधिकारियों ने पाया कि ड्यूटी के दौरान शिक्षकों के काम में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद एक्शन किया गया है.
इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है, जिससे पता चले कि कहीं सरकारी प्रक्रिया का दुरुपयोग तो नहीं हुआ. अधिकारियों ने बताया कि अभी यह केवल शुरुआती कार्रवाई है. जांच के बाद यदि कर्मचारी की भूमिका या जिम्मेदारी साबित होती है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार, विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा में शामिल होते हैं. ऐसे में यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है.
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