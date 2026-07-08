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अमरनाथ यात्रा: श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी से हड़कंप! गांदरबल के चार शिक्षकों पर एक्शन; क्या था पूरा मामला

कश्मीर के गांदरबल जिले श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान ड्यूटी पर कुछ सरकारी शिक्षकों ने लापरवाही बरती है. ऐसे में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए चार सरकारी शिक्षकों को निलंबति किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 08, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:38 PM IST
अमरनाथ यात्रा: श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी से हड़कंप! गांदरबल के चार शिक्षकों पर एक्शन; क्या था पूरा मामला

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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