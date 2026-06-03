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अमरनाथ यात्रा पर जाने की है तैयारी तो जरूर पढ़ लें खबर, इस बार नहीं मिलेगी ये सर्विस

अमरनाथ में इस बार दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को हेलिकॉप्टर की सुविधा नहीं मिलेगी. सुरक्षा कारणों से यात्रा मार्ग को इस बार नौ फ्लाई जोन में डाल दिया गया है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Jun 03, 2026, 06:56 PM IST
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जम्मू-कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाले पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं. बालटाल और पहलगाम, दोनों ही आधार शिविरों में भोले के भक्तों के ठहरने के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं. इस बीच उन श्रद्धालुओं को झटका लग सकता है, जो इस बार हेलिकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा करने की प्लानिंग करके बैठे हैं. प्रशासन ने इस बार दोनों मार्गों को नौ फ्लाई जोन घोषित कर दिया है. इसका मतलब ये है कि इस बार यात्रा में हेलिकॉप्टर की सुविधा नहीं मिलेगी. श्रुद्धालुओं को या तो पैदल जाना होगा या फिर घोड़े से. 

अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू होने वाली है. अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में स्थित पारंपरिक पहलगाम मार्ग और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित बालटाल मार्ग को 1 जुलाई से लेकर यात्रा समाप्त होने तक 'नो-फ्लाई ज़ोन' के रूप में रखने का फैसला किया गया है. यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है. यह निर्णय उन सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक के बाद लिया गया है, जिन पर यात्रा की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है.

इस वर्ष पवित्र यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (SASB) द्वारा यह सलाह दी गई है कि वे यात्रा पैदल चलकर पूरी करें या फिर श्राइन बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं जैसे कि टट्टू (Ponies) और पालकी का उपयोग करें.

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(ये भी पढ़ें- अमरनाथ यात्रा में अब टेंट नहीं, 'प्री-फ्रैब' में रहेंगे भोले के भक्त; बेस कैंपों में युद्धस्तर पर चल रही तैयारी)

सुरक्षा एजेंसियों के लिए सुरक्षा हमेशा से ही एक प्रमुख चिंता का विषय रही है. यात्रा शुरू होने से पहले उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उनकी अध्यक्षता में हाल ही में कई उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठकें की गईं. इन बैठकों में जम्मू-कश्मीर पुलिस, नागरिक प्रशासन, खुफिया एजेंसियों, भारतीय सेना, CAPF, CRPF, BSF और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अधिकारियों ने भाग लिया.

सूत्रों ने बताया कि यात्रा मार्गों को 'नो-फ्लाई ज़ोन' घोषित करने और हेलिकॉप्टर सेवाओं को निलंबित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य हवाई सुरक्षा को बनाए रखना, पीर पंजाल पर्वतमाला में किसी भी प्रकार की अनधिकृत हवाई गतिविधियों को रोकना और यात्रा मार्गों पर कड़ी निगरानी रखना है. सुरक्षा एजेंसियां पूरे यात्रा मार्ग पर बेहद सख्त सुरक्षा इंतजाम कर रही हैं. चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी की जा रही है. 

अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन और श्राइन बोर्ड द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें और यात्रा के दौरान सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करें. अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2026 की पवित्र अमरनाथ यात्रा, भगवान शिव के उन सभी भक्तों के लिए सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सफल रहे, जो इस तीर्थयात्रा पर आएंगे. 

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About the Author
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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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