/परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा! लाइव ट्रैकिंग-AI और ड्रोन से सुरक्षित होगी अमरनाथ यात्रा, 24×7 निगरानी करेगा कमांड सेंटर

Amarnath Yatra 2026: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा व्यवस्था इस बार पूरी तरह हाईटेक बनाई गई है. जम्मू में स्थापित अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को यात्रा सुरक्षा का केंद्रीय नर्व सेंटर बनाया गया है. यहां से यात्रा मार्ग, बेस कैंप, संवेदनशील इलाकों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे डिजिटल निगरानी रखी जा रही है. यात्रा 3 जुलाई से शुरू होनी है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है.
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की लाइव फीड एकीकृत की गई है. हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, एआई आधारित वीडियो एनालिटिक्स, फेस रिकग्निशन तकनीक, ड्रोन निगरानी और जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए यात्रा मार्ग पर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में कंट्रोल सेंटर से तुरंत संबंधित सुरक्षा बलों को अलर्ट भेजा जा सकता है.
यात्रा मार्ग पर तैनात पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच रियल-टाइम समन्वय के लिए आधुनिक संचार नेटवर्क स्थापित किया गया है. आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल सेंटर को मेडिकल सेवाओं, ट्रैफिक प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र से भी जोड़ा गया है.
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस वर्ष तकनीक आधारित निगरानी के कारण पूरे यात्रा मार्ग पर निगरानी क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होगी. श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर डिजिटल मॉनिटरिंग और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली सक्रिय रहेगी.
अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 24×7 सक्रिय रहेगा. आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय के जरिए इस बार यात्रा को पहले से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारी की गई है.