क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', देवदूत बनकर सभी मुश्किलों से निकालेगा बाहर? जानिए पूरी डिटेल

Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ की याभा इस साल 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होगा. यह पवित्र यात्रा कुल 57 दिनों की होगी, जो 28 अगस्त को समाप्त होगी. इस साल अमरनाथ की यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है. इस यात्रा को लेकर लेकर प्रशासन, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

इस यात्रा के दौरान विशेषतौर पर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा माउंटेन रेस्क्यू टीम (MRT) को तैनात किया जाता है, जिसे अमरनाथ यात्रियों के लिए 'सुरक्षा कवच' भी कहा जाता है. यह टीम दुर्गम पहाड़ी इलाकों में फंसे श्रद्धालुओं की मदद करने और आपातकालीन परिस्थितियों में राहत पहुंचाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होती है.

दोनों प्रमुख मार्गों पर तैनात होगी MRT

जानकारी के अनुसार, अमरनाथ यात्रा के दोनों प्रमुख मार्ग (जिसमें बालटाल और पहलगाम शामिल है) पर एमआरटी की तैनाती की जानी है. इन मार्गों पर कई ऐसे संवेदनशील स्थान हैं, जहां अभी भी बर्फ जमी हुई है. इसके अलावा कई ऐसे नाले हैं, जो अचानक उफान पर आ जाते हैं. इस स्थिति में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए MRT टीम को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया जाना है.

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आधुनिक उपकरणों से लैस होगी टीम

माउंटेन रेस्क्यू टीम को आधुनिक और विशेष उपकरणों से लैस किया गया है, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर पर्वतारोही करते हैं. इन उपकरणों की मदद से टीम हर तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है. टीम के जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें चट्टानों पर चढ़ना, फ्री हैंड क्लाइम्बिंग, रैपलिंग, ज़िप लाइन, बर्मा ब्रिज और स्लेदरिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं. इन कठिन अभ्यासों के जरिए टीम को इस काबिल बनाया जाता है कि वह किसी भी आपदा के समय तेजी और दक्षता के साथ लोगों की जान बचा सके.

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यात्रियों के भरोसे की प्रतीक है MRT टीम

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए MRT टीम को जल्द ही दोनों यात्रा मार्गों पर रवाना किया जाएगा. यह टीम न केवल आपदा के समय राहत पहुंचाती है, बल्कि यात्रियों के लिए भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक भी बन चुकी है. इन्हीं कारणों से माउंटेन रेस्क्यू टीम को अमरनाथ यात्रा के दौरान “देवदूत” कहा जाता है, जो हर परिस्थिति में श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं.

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