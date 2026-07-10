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अमरनाथ यात्रा: शिवलिंग के अंतर्ध्यान होने के बाद भी भक्तों में उत्साह, 7 दिन में 1.7 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

03 जुलाई से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा 2026 जारी है. इस यात्रा के दौरान रोज नए आयाम स्थापित हो रहे हैं. 57 दिनों की इस यात्रा के शुरुआती पांच दिनों में ही बर्फ के अंतर्ध्यान हो जाने के बावजूद, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है.

Written BySyed Khalid Hussain
Published: Jul 10, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:39 PM IST
अमरनाथ यात्रा: शिवलिंग के अंतर्ध्यान होने के बाद भी भक्तों में उत्साह, 7 दिन में 1.7 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

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Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

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