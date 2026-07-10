/अमरनाथ यात्रा: शिवलिंग के अंतर्ध्यान होने के बाद भी भक्तों में उत्साह, 7 दिन में 1.7 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

Amarnath Yatra 2026: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है. हर गुजरते दिन के साथ एक नाया आयाम स्थापित हो रहा है. 57 दिनों की इस यात्रा के शुरुआती पांच दिनों में ही बर्फ के अंतर्ध्यान हो जाने के बावजूद, श्रद्धालुओं की संख्या ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है.
इस साल की अमरनाथ यात्रा को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इसने श्रद्धालुओं की संख्या के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, भले ही शिवलिंग शुरुआती दिनों में ही पिघल गया हो. लोगों की आस्था या भक्ति में कोई कमी नहीं दिखी रही है पहले हफ्ते में ही 1.71 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए.
यह पिछले साल की शुरुआती संख्या से 28% ज़्यादा है और श्री अमरनाथ यात्रा के इतिहास में श्रद्धालुओं की संख्या के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर इस साल की यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया है. बाबा बर्फ़ानी के रूप में पूजी जाने वाली बर्फ़ की संरचना मई 2026 में लगभग 7 फीट ऊंची थी, लेकिन यात्रा के शुरुआती पांच दिनों में ही यह शिवलिंग अंतर्ध्यान गई, लेकिन फिर भी हजारों श्रद्धालु रोजाना यात्रा के लिए बने तीन मुख्य स्थानों- श्रीनगर यात्रा ट्रांजिट कैंप, बालटाल और नुमवान यात्रा बेस कैंप- पर पहुंच रहे हैं.
पवित्र अमरनाथ यात्रा के सात दिन बीत चुके हैं और यात्रा शुरू होने के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब पवित्र गुफा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20,000 से कम रही हो. देश भर में कुल एडवांस रजिस्ट्रेशन 4 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है.
भारत राजस यात्री ने कहा कि बाबा बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, पर हमें पता है कि बाबा वहां थे, है और हमेशा के लिए रहेंगे. भारतीय सुरक्षा दल और जम्मू-कश्मीर पुलिस, इन्होंने बहुत ही अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था की है कि कोई भी यात्रियों को परेशानी ना हो, इसकी वह बारीकी से निगरानी रख रहे हैं. उसके लिए इन दोनों सुरक्षा रक्षकों का हम तह दिल से शुक्रिया करते हैं. बाकी लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप अपनी आस्था में और अपनी भक्ति में कोई कमी ना पड़ने दें, बाबा अपने लिए थे, है और हमेशा के लिए रहेंगे.
बर्फ की संरचना के पिघलने और हजारों बिना रजिस्ट्रेशन वाले और तय समय से पहले पहुंचने वाले 'तत्काल' यात्रियों से जुड़ी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की बड़ी चिंताओं के बावजूद, न तो श्रद्धालु पीछे हटे और न ही श्राइन बोर्ड. बोर्ड बिना किसी रुकावट के 57 दिनों का पूरा यात्रा कार्यक्रम चला रहा है, जो 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा. श्रद्धालुओं का मानना है कि पवित्र गुफा की परम पवित्रता और उसकी दिव्य ऊर्जा, वह पौराणिक स्थान, बर्फ की भौतिक संरचना के बावजूद पूरी तरह से बरकरार है.
भक्त नवल किशोर ने कहा “ऐसे बाबा वहां पर जो है, जो शिवलिंग रूप में जो थे, हिमलिंग, वो बेशक में लुप्त हुए हैं, उसमें लेकिन सूक्ष्म रूप में वहां उपलब्ध है. ऐसा हमारा विश्वास है. तो ठीक है, उसे हमें स्थूल रूप में दर्शन नहीं हो रहे हैं, सूक्ष्म रूप से हम उनसे आशीर्वाद लेंगे जाकर के."
सचिन शर्मा भक्त ने कहा कि ये पूरी आस्था है. जैसे बाबा थे और अब हम ऐसा रहेंगे. बाबा वहां पर हमें तो पूरा विश्वास है कि अभी भी दर्शन हुए होंगे. जब थे बाबा तब भी और अब नहीं है तब भी. इतना ही है क्योंकि वहां पर वो मौजूद हैं, कहीं नहीं गए हैं.
एक और भक्त सरंश ने कहा बाबा बस अंतर्ध्यान हुए हैं. हम जहां भी जाएं, हमें मौजूदगी तो उनकी जरूर मिलेगी. मैं यहां खड़ा हूं, बाबा मेरे साथ यहां भी हैं. वहां जाऊंगा, मेरे साथ बाबा वहां भी हैं. बस ये है वो एक हमारे साथ घूमने के साथ हमें एक दर्शन बढ़िया भी मिल जाएंगे. प्लस जगह तो सुंदर है ही. दोनों जगह है.
जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज बालटाल बेस कैंप का दौरा किया और चल रही श्री अमरनाथ यात्रा की समीक्षा कि और यात्रियों से भी बातचीत की. LG सिन्हा ने कहा कि पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों समेत प्रशासन ने मिलकर काम किया है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से हो सके. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालु सुखद अनुभव के साथ लौटें.
कहा सात दिनों की यात्रा पूरी हुई है बाबा बर्फानी की, आज आठवां दिन है. अब तक मोटे तौर पर 1,70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों, जम्मू-कश्मीर पुलिस, आर्मी, सुरक्षा बलों के सभी साथियों ने मिलकर के, यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, इसकी हर कोशिश की है.
जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग के इतनी तेजी से पिघलने का कारण कश्मीर में सर्दियों के दौरान लंबे समय तक सूखा मौसम रहना है. कश्मीर घाटी में सर्दियों में उम्मीद से बहुत कम बर्फबारी हुई थी. इस वजह से गुफा के अंदर और बाहर की दरारों तक कम पानी और कम तापमान वाला ठंडा माहौल नहीं बन पाया, जो बर्फ के कोर (ice core) को स्थिर रखने के लिए जरूरी था.
इसके अलावा, जुलाई की शुरुआत में हिमालय के ऊंचे इलाकों में गर्मी सामान्य से ज़्यादा रही, जिससे गुफा के ऊपर और अंदर की बर्फ पिघल गई और भविष्य में उसके दोबारा जमने की संभावना भी खत्म हो गई. स्थिति तब और बिगड़ गई जब गुफ़ा के तंग हिस्से में रोजाना आने वाले 20,000 से अधिक लोगों की शरीर की गर्मी, सांस लेने से पैदा हुई गर्मी और उनकी शारीरिक हलचल से वहां का नाज़ुक माहौल पूरी तरह बदल गया और नतीजा हुआ के बाबा अंतरध्यान हो गए.