/अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए बनेगा तीसरा रास्ता? क्या है बीजेपी का नया प्लान; लद्दाख के LG ने मांगी रिपोर्ट

Amarnath Yatra 2026: बीजेपी अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए द्रास से होकर एक तीसरे रास्ते की वकालत कर रही है. पार्टी का कहना है कि इससे यात्रा ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी.
बीजेपी की लद्दाख यूनिट का यह प्रस्ताव 14.15 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग के पूरा होने के करीब आने के बाद सामने आया है. यह सुरंग लद्दाख के करगिल जिले के द्रास इलाके में मिनिमाग तक हर मौसम में कनेक्टिविटी देती है.
भारतीय जनता पार्टी अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए एक तीसरे रास्ते के विकास की पुरजोर वकालत कर रही है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता ताशी ग्यालसन ने सुझाव दिया है कि द्रास में जोजिला सुरंग के पूर्वी छोर के पास मिनिमाग से लगभग 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा तीर्थस्थल तक जाने के लिए एक नया, वैकल्पिक रास्ता हो सकती है.
ताशी ने कहा कि यह बाल्टाल (जो जोजिला सुरंग के पश्चिमी हिस्से से आता है) वाले रास्ते की तुलना में बहुत छोटा और सुरक्षित रास्ता होगा.
ज़ी न्यूज़ से बात करते हुए ताशी ग्यालसन ने कहा, "मिनिमाग पहले से ही लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर है; बाल्टाल और पहलगाम से मौजूदा रास्तों की तुलना में तीर्थयात्रियों को बहुत कम ऊंचाई चढ़नी होगी. यह केवल लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई होगी, और वह भी बहुत आसान होगी, बाल्टाल गुफा वाले रास्ते की तरह खड़ी चढ़ाई नहीं होगी."
उन्होंने दावा किया कि नए रास्ते से तीर्थयात्री श्रीनगर या लेह से यात्रा कर सकेंगे और इससे तीर्थयात्रा एक दिन की यात्रा बन सकती है. वे श्रीनगर पहुंच सकते हैं और जोजिला सुरंग पार करके मिनिमाग पहुंच सकते हैं, जो समुद्र तल से लगभग 10,800 फीट ऊपर है. ताशी ने कहा, "पारंपरिक रास्तों की तुलना में तीर्थयात्रियों के लिए यह रास्ता छोटा और आसान होगा और वे पवित्र गुफा तक चढ़ाई कर सकेंगे, जिसमें एक या दो घंटे का समय लगेगा."
पवित्र गुफा तक जाने के लिए अभी दो रास्ते हैं: पहलगाम वाला रास्ता, जिसे पारंपरिक रास्ता माना जाता है, और दूसरा, बालटाल गुफा वाला रास्ता जो काफी खड़ा है. दोनों ही रास्तों पर चढ़ाई मुश्किल है. बालटाल वाला रास्ता छोटा (14 किमी) है, लेकिन यह खड़ा और ऊबड़-खाबड़ है; इसमें तीर्थयात्रियों को समुद्र तल से लगभग 8,999 फीट की ऊंचाई से शुरू करके 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा तक चढ़ाई करनी पड़ती है.
वहीं, पहलगाम वाला रास्ता लंबा (34 किमी) और पारंपरिक है, जिसमें तीर्थयात्रियों को समुद्र तल से लगभग 5,702 फीट की ऊंचाई से पवित्र गुफा तक चढ़ाई करनी पड़ती है.
मौजूदा रास्तों पर तीर्थयात्रियों को समुद्र तल से लगभग 4,000 से 6,000 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है, और अमरनाथ गुफा तक पहुँचने में उन्हें 2 से 4 दिन लग जाते हैं. लेकिन बीजेपी लद्दाख के वरिष्ठ नेता ताशी ग्यालसन के अनुसार, प्रस्तावित नया रास्ता 5 किमी लंबा है और इसमें समुद्र तल से 1,956 फीट की चढ़ाई करनी होगी, जिसे 1-2 घंटे में पूरा किया जा सकता है.
बीजेपी के इस प्रस्ताव पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि तीसरा रास्ता होने से तीर्थयात्रियों की संख्या को संभालने में मदद मिल सकती है. साथ ही, अगर इसे बालटाल वाले रास्ते के साथ बारी-बारी से इस्तेमाल किया जाए, तो किसी एक रास्ते पर पड़ने वाले पर्यावरणीय दबाव को भी कम किया जा सकता है.
खबरों के अनुसार, लद्दाख के उपराज्यपाल ने इस नए रास्ते को खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. लद्दाख प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और आसान यात्रा में मदद मिलेगी, बल्कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा.