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Hindi Newsदेशअमरनाथ यात्रा में अब टेंट नहीं, प्री-फ्रैब में रहेंगे भोले के भक्त; बेस कैंपों में युद्धस्तर पर चल रही तैयारी

अमरनाथ यात्रा में अब टेंट नहीं, 'प्री-फ्रैब' में रहेंगे भोले के भक्त; बेस कैंपों में युद्धस्तर पर चल रही तैयारी

इस साल अमरनाथ जाने वाले भोले के भक्तों को बेस कैंप में पुराने टेंट की जगह इस बार आधुनिक प्री-फैब भवनों में रहने का मौका मिलेगा. यात्रा को लेकर और क्या तैयारी चल रही है, जानिए.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: May 20, 2026, 04:28 PM IST
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amarnath yatra 2026
amarnath yatra 2026

3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-श्रीनगर में बहुत तेजी से तैयारियां चल रही हैं. इस साल भगवान शिव के भक्तों को एक ही छत के नीचे रहने की सभी सुविधाएं मिलेंगी. बेस कैंपों पर बने लैंडमार्क प्रीफैब और फाइबर स्ट्रक्चर वाली इमारतें लाखों शिव भक्तों की मेजबानी के लिए तैयार हैं.

अब टेंट की जगह भगवान शिव के भक्तों को मुख्य बेस कैंपों पर हर मौसम का सामना करने वाले प्री-फैब्रिकेटेड और फाइबर स्ट्रक्चर मिलेंगे, ताकि अमरनाथ यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक आवास मिल सके. नुनवन, बालटाल और पंथा चौक पर यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं के साथ भक्तों को खराब मौसम से बचाने और उन्हें हर तरह का आराम देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. यात्रा के दौरान बेस कैंप काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं. अमरनाथ गुफा 12756 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए सर्दियों के हिसाब से तैयार किए गए ये नए फाइबर स्ट्रक्चर तापमान में अचानक गिरावट और बारिश से निपटने के लिए एक बड़ा सुधार हैं.

इन इमारतों में आधुनिक और सुरक्षित आवास की सुविधा है, जो हजारों भक्तों की मेजबानी के लिए जरूरी सुविधाओं से लैस हैं. यात्रा के लिए दो मार्ग हैं. इनमें पहला है नुनवन बेस कैंप, जो परंपरागत पहलगाम मार्ग पर मौजूद है, वहीं दूसरा बालटाल है जो गांदरबल जिले में है. यहां अधिकारियों ने हर मौसम का सामना करने वाले फाइबर और लोहे से बने प्रीफैब यूनिट बनाए हैं. इन स्ट्रक्चर में कई कमरे और अटैच्ड वॉशरूम हैं, जिनमें गर्म और ठंडे पानी की सुविधाएं हैं. हर इमारत के अंदर एक पैंट्री भी है. इस साल यात्रा पर जाने वाले सभी पंजीकृत तीर्थयात्री चाहे वे VIP हों या आम भक्त, इन स्ट्रक्चर में रह सकेंगे. इन जगहों पर काम तीन साल पहले शुरू हुआ था और अब यह पूरा होने वाला है.

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इमारतों के ठेकेदार उमर शेख ने कहा कि ये इमारतें अमरनाथ यात्रियों के लिए हैं. यहां कई तीर्थयात्री रुक सकते हैं. हर इमारत में 48 कमरे हैं, इसलिए एक ही इमारत में बहुत से लोग रुक सकते हैं. यहां की सुविधाएं बहुत बेहतर हैं. टेंट से कहीं ज़्यादा अच्छी. सभी VIP इमारतों का काम पूरा हो चुका है. इस साल तीर्थयात्री यहीं रुकेंगे.  यात्रा शुरू होने से पहले यह काम पूरा हो जाएगा. अमरनाथ यात्रियों के लिए अधिकारियों ने ONGC जैसे संगठनों के साथ मिलकर बालटाल और चंदनवाड़ी बेस कैंपों पर 100 बिस्तरों वाले स्थायी अस्पताल बनाए हैं. इनमें ICU की सुविधा भी है. 

कश्मीर के डिविज्नल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि दोनों रास्तों पर यात्रा ट्रैक को साफ करने का काम शुरू हो गया है. यात्रा से जुड़े सभी विभागों ने काम शुरू कर दिया है. सभी सर्विस प्रोवाइडर्स से बात हो गई है. हमने एक समीक्षा बैठक की है और एक टाइमलाइन तय की है, ताकि LG साहब के दिए गए सभी निर्देशों का पालन हो सके. इससे ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्री यात्रा पर आ सकेंगे और सभी की यात्रा आसान होगी. ये समीक्षाएं समय-समय पर होती रहेंगी.

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा खुद यात्रा की तैयारियों पर बारीक नजर रख रहे हैं. अमरनाथ यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है. इस बार 3 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है.

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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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