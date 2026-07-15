/अमरनाथ यात्रा में टूटा रिकॉर्ड, 12 दिनों में 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

पवित्र अमरनाथ गुफा में भले ही भोलेशंकर अंतर्ध्यान हो गए हों, लेकिन उनके भक्तों के उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई है. इसकी तस्दीक इस वार्षिक यात्रा के शुरुआती 12 दिनों में बाबा के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या से की जा सकती है. श्री अमरनाथ यात्रा में नया इतिहास रचते हुए 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा में शुरुआती 12 दिनों में ही 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं. यह पिछले साल की तुलना में करीब 37% ज्यादा है. 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में हर दिन 20 हजार से 25 हजार श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं. यात्रा शुरू होने से पहले ही 4 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था.
इस साल मई में करीब 7 फीट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग समय से पहले अंतर्ध्यान हो गया. इसके बावजूद श्रीनगर ट्रांजिट कैंप, बालटाल और पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार पहुंच रही है. श्रद्धालुओं का कहना है कि उनकी आस्था सिर्फ बर्फ के शिवलिंग से नहीं, बल्कि भगवान शिव से है.
एक श्रद्धालु अतीन ने कहा कि बाबा बर्फानी हमेशा भक्तों के दिलों में रहते हैं. प्राकृतिक शिवलिंग अंतर्ध्यान हो जाने से उनकी श्रद्धा पर कोई असर नहीं पड़ता. उन्होंने विश्वास जताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी. वहीं श्रद्धालु राज कुमार धाकड़ ने कहा कि सरकार ने इस बार बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं. उन्होंने कहा कि हर साल बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और आगे भी आते रहेंगे.
अधिकारियों का कहना है कि इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की बड़ी वजह बेहतर व्यवस्थाएं और मजबूत सुरक्षा इंतजाम हैं. श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू की, जिससे ज्यादा लोगों को यात्रा का मौका मिला. यात्रा के दौरान AI आधारित निगरानी, ड्रोन मॉनिटरिंग, CRPF, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है. इन व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है.
एक श्रद्धालु कैलाश ने बताया कि उनका रजिस्ट्रेशन एक ही दिन में हो गया और अगले दिन आसानी से बाबा के दर्शन भी हो गए. उन्होंने यात्रा की व्यवस्था और प्रबंधन की जमकर तारीफ की.
बुधवार को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा का 14वां जत्था रवाना हुआ. इस जत्थे में कुल 6,251 श्रद्धालु शामिल थे. इनमें 2,985 श्रद्धालु बालटाल मार्ग से और 3,266 श्रद्धालु पारंपरिक पहलगाम मार्ग से रवाना हुए.
श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों, सुरक्षा बलों, सेवा प्रदाताओं और स्वयंसेवकों की सराहना की. उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से यात्रा को सुरक्षित, सुगम और यादगार बनाया जा रहा है. अमरनाथ यात्रा 2026 का समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा. प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार श्रद्धालुओं की कुल संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है.