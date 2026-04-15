खत्म हुआ इंतजार, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें कैसे करें अप्लाई? किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. 3 जुलाई से 57 दिन की पवित्र यात्रा की शुरुआत होगी. इस बार यात्रा को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं.
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Amarnath Yatra 2026: देश-दुनिया से श्रद्धालु बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए जाते हैं. इस साल की यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस वर्ष की यात्रा 57 दिनों तक चलेगी, जो 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक जारी रहेगी. यात्रा के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए SASB ने कई अहम व्यवस्थाएं की हैं. साथ ही साथ कई तरह के दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. जानिए रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी.
हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए इस कठिन पर्वतीय यात्रा में शामिल होते हैं. ऐसे में प्रशासन ने इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह अनिवार्य करते हुए सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रावधानों को और सख्त कर दिया है.
दो प्रमुख मार्ग, अलग-अलग चुनौतियां
अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार भी दो पारंपरिक मार्ग तय किए गए हैं. पहला 48 किलोमीटर लंबा नुनवन-पहलगाम मार्ग, जो पहलगाम से होकर गुजरता है. यह मार्ग अपेक्षाकृत लंबा लेकिन धीरे-धीरे चढ़ाई वाला है, जिसे पारंपरिक और अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है.
दूसरा मार्ग 14 किलोमीटर का छोटा लेकिन अधिक कठिन बालटाल रूट है, जो Baltal से शुरू होता है. यह मार्ग कम समय में यात्रा पूरी करने का विकल्प देता है, लेकिन इसमें खड़ी चढ़ाई और जोखिम ज्यादा होता है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम
श्रद्धालु Shri Amarnath Ji Shrine Board की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके अलावा देशभर में 550 से अधिक बैंक शाखाओं के माध्यम से ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है. इसमें स्टेट बैंक, पीएनबी, जम्मू कश्मीर बैंक सहित कई तरह के बैंक शामिल हैं.
यात्रा में शामिल होने के लिए कम्पल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट (CHC) अनिवार्य किया गया है. यह प्रमाणपत्र 8 अप्रैल 2026 या उसके बाद किसी अधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी होना चाहिए. प्रशासन का मानना है कि ऊंचाई वाले इस कठिन मार्ग में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है. इसके अलावा, हर यात्री के लिए RFID कार्ड भी अनिवार्य किया गया है, जिससे यात्रियों की लोकेशन ट्रैक कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
यात्रा में शामिल होने के लिए कम्पल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट (CHC) अनिवार्य किया गया है. यह प्रमाणपत्र 8 अप्रैल 2026 या उसके बाद किसी अधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी होना चाहिए. प्रशासन का मानना है कि ऊंचाई वाले इस कठिन मार्ग में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है. इसके अलावा, हर यात्री के लिए RFID कार्ड भी अनिवार्य किया गया है, जिससे यात्रियों की लोकेशन ट्रैक कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
योग्यता और नियम
7 दिन पहले बंद होगा रजिस्ट्रेशन
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यात्रा की तारीख से 7 दिन पहले तक ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा. बिना पंजीकरण के किसी भी श्रद्धालु को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
यात्रा के दौरान सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य बल तैनात रहेंगे. पहाड़ी मार्गों पर मेडिकल टीम, रेस्क्यू यूनिट और हेल्प सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. प्रशासन जहां एक ओर श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को सख्ती से लागू कर यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है.
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