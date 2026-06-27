/अमरनाथ यात्रा से पहले सीमाओं पर अलर्ट! चप्पे-चप्पे पर ड्रोन और जवान तैनात, बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी

Amarnath Yatra 2026: 3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया जा रहा है. यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं.
अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा से लेकर यात्रा मार्ग तक सुरक्षा का बहुस्तरीय घेरा तैयार किया गया है. इसी कड़ी में जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया. सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो.
अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियों को मिले खुफिया इनपुट के बाद पूरे जम्मू संभाग में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में अभी भी करीब 45 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं, जो पवित्र अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की साजिश रच सकते हैं. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और सीमा पार बैठे अपने आकाओं के इशारों पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं.
इन्हीं इनपुट्स को देखते हुए जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया. अभियान के दौरान खेतों, बागों, खाली पड़े मकानों, नहरों के किनारे और अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई. स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी साझा करने की अपील की गई.
वहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है. सीमा पर तैनात बीएसएफ और सेना के जवान अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों, ड्रोन और नाइट विजन सिस्टम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं. घुसपैठ के संभावित मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा बलों की गश्त भी बढ़ा दी गई है.
गौरतलब है कि 26 जून को पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया था. इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक मंशा को उजागर कर दिया है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यात्रा शुरू होने से पहले घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं, इसलिए सीमा से लेकर यात्रा मार्ग तक सुरक्षा के हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
यात्रा मार्ग पर सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त तैनाती की गई है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार क्षेत्र की निगरानी, डोमिनेशन पेट्रोलिंग, वाहन जांच, तलाशी अभियान और खुफिया निगरानी जारी है, ताकि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.