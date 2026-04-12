Advertisement
trendingNow13176273
Hindi Newsदेशजय हो बाबा बर्फानी... 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 57 दिन चलेगा पवित्र सफर; जानिए रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल

जय हो बाबा बर्फानी... 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 57 दिन चलेगा पवित्र सफर; जानिए रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल

अमरनाथ यात्रा 2026 इस साल 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है. इस पवित्र यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे. इस साल यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी, जो 29 अगस्त को पूरी होगी. पवित्र यात्रा के संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. 

Written By  Rajat Vohra|Edited By: abhinav tripathi|Last Updated: Apr 12, 2026, 07:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमरनाथ यात्रा के लिए जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
अमरनाथ यात्रा के लिए जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 की घोषणा की जा चुकी है. श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, इस साल यह तीर्थ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है. यह यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को पूरी होगी. इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के जाने की संभावना है.

यात्रा को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल Manoj Sinha ने बताया कि इस वर्ष पवित्र यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर रक्षाबंधन पर संपन्न होगी. कुल 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

जानिए पूरा शेड्यूल 

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि यात्रा से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा, 29 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. उनके अनुसार, यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा. देशभर में Jammu & Kashmir Bank, Punjab National Bank, State Bank of India और Yes Bank की कुल 554 शाखाओं में रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

तीर्थ यात्रियों को दिया जाएगा  RFID कार्ड 

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर पंजीकृत श्रद्धालु और सेवा प्रदाता को RFID कार्ड जारी किया जाएगा. साथ ही प्रत्येक यात्री को 10 लाख रुपये तक का समूह दुर्घटना बीमा भी मिलेगा. पशुओं (घोड़े आदि) के लिए भी राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 50 हजार रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.ॉ

तीर्थ यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं 

उपराज्यपाल ने बताया कि यात्रा मार्गों पर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं. बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा तक और गुफा से पंजतरणी तक ग्रिड बिजली आपूर्ति उपलब्ध रहेगी, जबकि पूरे ट्रैक पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी.

इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए ई-सेवाएं, प्रीपेड सिस्टम के तहत घोड़े, पिट्ठू और पालकी की व्यवस्था उपलब्ध होगी. बालटाल, पंथाचौक (श्रीनगर), नुनवान और चंदरकोट में यात्री निवास की सुविधाएं भी तैयार की गई हैं.

(यह भी पढ़ें: दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक? जानिए आज का मौसम अपडेट)

 

श्रद्धालुओं से की गई खास अपील 

उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वे बड़ी संख्या में इस पवित्र यात्रा में भाग लें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि Shri Amarnathji Shrine Board द्वारा आवागमन, ठहरने, बिजली, पानी, स्वच्छता, संचार और स्वास्थ्य सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो और पवित्र गुफा में दर्शन सुगमता से हो सकें. 

(यह भी पढ़ें: बुलडोजर चलाओ, मुस्लिमों को परेशान करो और... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम, ये क्या बोल गए ममता के मंत्री)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rajat Vohra

TAGS

Amarnath Yatra 2026

Trending news

3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, कितने दिन चलेगा पवित्र सफर; जानिए पूरी डिटेल
Amarnath Yatra 2026
3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, कितने दिन चलेगा पवित्र सफर; जानिए पूरी डिटेल
पंजाब: CM मान की अगुवाई में आई प्राइज पॉलिसी, मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी जारी
Punjab
पंजाब: CM मान की अगुवाई में आई प्राइज पॉलिसी, मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी जारी
'कल्पना और हकीकत में बहुत फर्क...', अरुणाचल पर चीन के दावों को भारत ने किया खारिज
India-China
'कल्पना और हकीकत में बहुत फर्क...', अरुणाचल पर चीन के दावों को भारत ने किया खारिज
क्यों थर्रा उठा बंगाल की सत्ता का गलियारा? 10 मामले जो मुद्दा बने तो डूब सकती है TMC
West Bengal Election 2026
क्यों थर्रा उठा बंगाल की सत्ता का गलियारा? 10 मामले जो मुद्दा बने तो डूब सकती है TMC
'राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाने की चल रही तैयारी...', CM फडणवीस का बड़ा दावा
Maharashtra politics
'राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाने की चल रही तैयारी...', CM फडणवीस का बड़ा दावा
16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप
BJP issues whip
16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
Mallikarjun Kharge letter
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
West Bengal Election 2026
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें