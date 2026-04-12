जय हो बाबा बर्फानी... 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 57 दिन चलेगा पवित्र सफर; जानिए रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल

अमरनाथ यात्रा 2026 इस साल 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है. इस पवित्र यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे. इस साल यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी, जो 29 अगस्त को पूरी होगी. पवित्र यात्रा के संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं.
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Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 की घोषणा की जा चुकी है. श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, इस साल यह तीर्थ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है. यह यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को पूरी होगी. इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के जाने की संभावना है.
यात्रा को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल Manoj Sinha ने बताया कि इस वर्ष पवित्र यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर रक्षाबंधन पर संपन्न होगी. कुल 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि यात्रा से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा, 29 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. उनके अनुसार, यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा. देशभर में Jammu & Kashmir Bank, Punjab National Bank, State Bank of India और Yes Bank की कुल 554 शाखाओं में रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर पंजीकृत श्रद्धालु और सेवा प्रदाता को RFID कार्ड जारी किया जाएगा. साथ ही प्रत्येक यात्री को 10 लाख रुपये तक का समूह दुर्घटना बीमा भी मिलेगा. पशुओं (घोड़े आदि) के लिए भी राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 50 हजार रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.ॉ
उपराज्यपाल ने बताया कि यात्रा मार्गों पर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं. बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा तक और गुफा से पंजतरणी तक ग्रिड बिजली आपूर्ति उपलब्ध रहेगी, जबकि पूरे ट्रैक पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी.
इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए ई-सेवाएं, प्रीपेड सिस्टम के तहत घोड़े, पिट्ठू और पालकी की व्यवस्था उपलब्ध होगी. बालटाल, पंथाचौक (श्रीनगर), नुनवान और चंदरकोट में यात्री निवास की सुविधाएं भी तैयार की गई हैं.
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उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वे बड़ी संख्या में इस पवित्र यात्रा में भाग लें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि Shri Amarnathji Shrine Board द्वारा आवागमन, ठहरने, बिजली, पानी, स्वच्छता, संचार और स्वास्थ्य सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो और पवित्र गुफा में दर्शन सुगमता से हो सकें.
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