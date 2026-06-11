क्या है 'पहचान ऐप', जिससे सेवादारों की होगी सटीक पहचान; अमरनाथ यात्रियों के लिए खास इंतजाम; जानिए पूरी प्लानिंग

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच इस वर्ष अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा पक्की की गई है. पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर सेवादारों की पहचान के लिए 'पहचान ऐप' लॉन्च किया गया है. पहचान ऐप के अलावा, दोनों रास्तों पर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) कैमरे और मल्टी-डायमेंशनल सर्विलांस कैमरे भी लगाए गए हैं.
दरअसल, वार्षिक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में एक वर्ष कई बड़ा बदलाव किए गए है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यात्रियों को सेवा प्रदान करने वालों के लिए एक डिजिटल मोबाइल ऐप 'पहचान ऐप' लॉन्च किया है. पहचान ऐप एक QR बेस्ड ऐप है. ऐप में टट्टू वाले, पालकी उठाने वाले और यात्री गाइड जैसे सभी सेवा देने वालों का डिजिटल रिकॉर्ड होगा.
पुलिस का मानना है कि इस ऐप से श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को सेवा देने वालों के काम में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी. यह ऐप सेवादारों में से सिर्फ सही लोगों को ही आगे बढ़ाएगा, क्योंकि यात्रियों को सेवा देने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया गया है. यह कदम यात्रियों का भरोसा फिर से जीतने के लिए उठाया गया है, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कम हो गया था. अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए पुलिस ने यात्रियों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया है, ताकि यात्रा सुरक्षित, सुचारू और बिना किसी दुर्घटना के पूरी हो सके.
अनंतनाग के एसएसपी अमोद अशोक नागपुरी ने सुरक्षा ढांचे में तकनीक की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस ने 'पहचान ऐप' के जरिए QR कोड-आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है. इस ऐप में यात्रा से जुड़े सभी सेवादारों का सही तरीके से वेरिफाइड डाटा रखा गया है. यह QR कोड पहचान पत्र के तौर पर माना जा सकता है और यात्री या पर्यटक या सुरक्षाकर्मी बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी QR स्कैन कर सकते हैं. यह सिस्टम तुरंत पुष्टि करता है कि क्या सेवादार आधिकारिक तौर पर पंजीकृत है या नहीं.
वहीं, कई जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) कैमरे भी लगाए गए हैं. ये AI-इनेबल्ड सिस्टम हमें यह पहचानने में मदद करते हैं, ताकि कोई व्यक्ति अगर गैर-कानूनी या संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है तो उसकी पहचान हो.
तीर्थयात्रा के दौरान तीर्थयात्री की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RFID-आधारित निगरानी की व्यवस्था भी की गई है. एसएसपी ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई, 2026 को शुरू होने वाली है और इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. यात्रा का सुरक्षित और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की लगभग 140 कंपनियां तैनात की गई हैं. इसके अलावा, क्विक रिएक्शन टीम (QRT), माउंटेन रेस्क्यू टीम (MRT), SDRF, NDRF, स्नो लेपर्ड टीम और जम्मू-कश्मीर पुलिस की विभिन्न विशेष इकाइयों सहित कई विशेष यूनिट्स को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है.
मुख्य ध्यान उन लोगों पर रखा गया है जो तीर्थयात्रियों के साथ रहेंगे, जिनमें अधिकांश सेवादार, दुकानदार, गाइड, टट्टू वाले और पालकी वाले शामिल हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने अमरनाथ तीर्थयात्रा में शामिल सभी लोगों की गहरी जांच कर उनका बैकग्राउंड चेक किया है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो. वेरिफिकेशन में साफ निकलने के बाद ही उन्हें QR कोड जारी किए गए हैं और उन्हें बेस कैंप तथा तीर्थयात्रा मार्ग पर काम करने की अनुमति दी गई है.
यात्रा से जुड़े सेवादारों ने भी अमरनाथ यात्रा के लिए अपना उत्साह जताया है. सेवादारों का कहना है कि यात्रियों को सभी सेवाएं देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और खुले दिल से तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए त्यार हैं. सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी QR कोड और अन्य तकनीक-आधारित सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक बेहतरीन कदम है जिससे यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा.
तीर्थयात्री गाइड इरफान अहमद ने कहा कि यह 3 जुलाई से शुरू हो रही है. हम इसके शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम भी सेवाएं दे सकें. हम उन्हें घोड़े, गाड़ी और रात में रुकने के लिए टेंट जैसी जो भी सुविधाएं दे सकते हैं. सुरक्षा का कड़ा होना एक अच्छी पहल है. हम भी यह पक्का करते हैं कि हर तीर्थयात्री अच्छे से यात्रा करे और सुरक्षित घर लौटे.
पर्यटक/तीर्थयात्री गाइड फिरदौस अहमद मीर ने कहा कि इंशाअल्लाह, हम यात्रा के लिए तैयार हैं और उनके साथ खड़े हैं. हमें उम्मीद है कि बहुत से तीर्थयात्री आएंगे और हमने सारी तैयारियां कर ली हैं. सरकार ने हमें एक स्कैनर दिया है जो हमें सोनमर्ग पुलिस स्टेशन से मिला है. इसे स्कैन करने पर पता चल जाता है कि व्यक्ति रजिस्टर्ड है या नहीं और उसका पूरा बायो-डेटा सामने आ जाता है. हम इससे खुश हैं क्योंकि पता चल जाता है कि वह रजिस्टर्ड है या नहीं; यह 'पहचान ऐप' है. मेरी कई पीढ़ी ने सेवाएँ दी हैं, यह एक अच्छा कदम है. सरकार ने एक और अछा काम किया है. उन्होंने घोड़ों और टैक्सी के लिए रेट लिस्ट जारी की है. हम सरकार के आभारी हैं.
अमरनाथ यात्रा को लेकर कल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक भी हुई है जिसमें, जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीमा सुरक्षा बल और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आने वाली यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया. समीक्षा बैठक के दौरान, उपराज्यपाल सिन्हा ने सुरक्षा तैनाती, संचार बुनियादी ढांचे, चिकित्सा तैयारियों, परिवहन व्यवस्था और ठहरने की सुविधाओं की जांच की. उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों को सुरक्षा बलों, नागरिक प्रशासन, आपदा प्रतिक्रिया टीमों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच तालमेल बेहतर करने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके और यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके.
तैयारियों को और मजबूत करने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 जून को नई दिल्ली में एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया संगठनों और प्रमुख मंत्रालयों के शामिल होने की उम्मीद है, ताकि यात्रा के लिए अंतर-एजेंसी कॉर्डिनेशन, संसाधनों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा सके.
सोनमर्ग इलाके में बालटाल बेस कैंप, पहलगाम में नुनवान बेस कैंप और श्रीनगर ट्रांजिट कैंप को पूरी तरह से सैनिटाइज़ कर दिया गया है और इन जगहों पर सुरक्षा व अन्य जरूरी इंतजाम भी कर लिए गए हैं. बेस कैंपों को गुफा मंदिर से जोड़ने वाले रास्तों पर भी सैनिटाइज़ेशन का काम चल रहा है.