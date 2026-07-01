/क्या यात्रा के पहले सप्ताह में ही बाबा बर्फानी हो जाएंगे अंतर्ध्यान? नई तस्वीरों से उठे सवाल

Amarnath Yatra 2026: देश-दुनिया से हर साल काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. इस साल की यात्रा भी 3 जुलाई से शुरू हो रही है. भक्त बाबा का दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं. इसी बीच यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की नई तस्वीर सामने आई है, जिसने श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह को और भी बढ़ा दिया है. हालांकि, नई तस्वीरें देखने के बाद लोगों के मन में एक सवाल ये चल रहा है कि क्या यात्रा के पहले सप्ताह में ही बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो जाएंगे?