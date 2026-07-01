/क्या यात्रा के पहले सप्ताह में ही बाबा बर्फानी हो जाएंगे अंतर्ध्यान? नई तस्वीरों से उठे सवाल

Amarnath Yatra 2026: देश-दुनिया से हर साल काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. इस साल की यात्रा भी 3 जुलाई से शुरू हो रही है. भक्त बाबा का दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं. इसी बीच यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की नई तस्वीर सामने आई है, जिसने श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह को और भी बढ़ा दिया है. हालांकि, नई तस्वीरें देखने के बाद लोगों के मन में एक सवाल ये चल रहा है कि क्या यात्रा के पहले सप्ताह में ही बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो जाएंगे?
लोगों के मन में सवाल है कि क्या बाबा बर्फानी पहले सप्ताह में ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब है नहीं, बाबा धीरे-धीरे अंतर्ध्यान होते हैं. बर्फ के पिघलने के बावजूद पवित्र गुफा का धार्मिक महत्व बना रहता है और श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं.
3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था कल यानी 2 जुलाई को रवाना होगा. जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिंहा कल हरि झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे. ऐसे में एक दिन पहले जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास बेस कैंप में श्रद्धालुओं की एंट्री शुरू हो गई है. हजारों श्रद्धालु बेस कैंप में प्रवेश कर रहे हैं, श्रद्धालुओं ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम बाबा के दर्शनों के लिए काफी उत्साहित हैं और बाबा से सबकी सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगे.
Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha today performed the at the Holy Cave of Shri Amarnath Ji, marking the ceremonial start of the annual pilgrimage. The Lieutenant Governor sought the divine blessings of Baba Barfani and prayed for the peace,… pic.twitter.com/RH7tCMepuX
बाबा का दर्शन करने जा रहे एक श्रद्धालु ने कहा कि हम पहली बार जा रहे हैं और बहुत खुश हैं. हमने यह यात्रा करने का पक्का इरादा कर लिया है. लंबी लाइन में इंतजार करने के बाद, हमारा एकमात्र मकसद दर्शन करना है. अभी, बाबा के धाम पहुंचने के अलावा हमारी कोई और इच्छा नहीं है. मैं बरसों से वहां जाना चाहता था और आज आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया.
इसके अलावा एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि यहां की व्यवस्था बहुत बढ़िया है. हम बीकानेर से चले थे. साथ ही, अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स दोनों के लिए जो इंतजाम किए हैं, वे एकदम सही हैं. हमें कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई.