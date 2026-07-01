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क्या यात्रा के पहले सप्ताह में ही बाबा बर्फानी हो जाएंगे अंतर्ध्यान? नई तस्वीरों से उठे सवाल

Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्त बेताब हैं. 3 जुलाई से शुरू बाबा की यात्रा शुरू हो जाएगी. बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर भी लोगों तक पहुंच ही गई है. जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि क्या बाबा पहले सप्ताह में ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे?

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 01, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:37 AM IST
क्या यात्रा के पहले सप्ताह में ही बाबा बर्फानी हो जाएंगे अंतर्ध्यान? नई तस्वीरों से उठे सवाल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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