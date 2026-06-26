/अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट, बिजबेहरा लैंडिंग स्ट्रिप पर ग्रेनेड हमले की मॉक ड्रिल

Grenade attack Mock drill: इस साल की अमरनाथ यात्रा-2026 के लिए सुरक्षा की व्यापक तैयारियों के तहत, अनंतनाग पुलिस ने बिजबेहरा लैंडिंग स्ट्रिप पर ग्रेनेड हमले से निपटने की मॉक ड्रिल की. इसका मकसद सुरक्षा से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की तैयारी और तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता को परखना था.
इस मॉक ड्रिल में ग्रेनेड हमले जैसी स्थिति बनाई गई, जिससे सुरक्षा कर्मियों को तुरंत कार्रवाई करने, इलाके को सुरक्षित करने, नागरिकों को सुरक्षित निकालने, घायलों के प्रबंधन, खतरों को खत्म करने और विभिन्न सुरक्षा व आपातकालीन एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाने का अभ्यास करने का मौका मिला.
इस ड्रिल में अनंतनाग पुलिस, CAPF और अन्य संबंधित एजेंसियों ने हिस्सा लिया. इस अभ्यास में संचार प्रणालियों, क्विक रिएक्शन टीमों (QRTs), एक्सेस कंट्रोल उपायों, मेडिकल निकासी प्रोटोकॉल और कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम की प्रभावशीलता की जांच की गई, ताकि आपात स्थिति में तुरंत और तालमेल के साथ कार्रवाई की जा सके.
श्री अमरनाथ यात्रा-2026 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की मुख्य जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर पुलिस की है. तैयारी को मजबूत करने, कार्रवाई की क्षमता बढ़ाने और सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर घाटी के जिलों में रणनीतिक जगहों पर ऐसी मॉक ड्रिल की जा रही हैं.
इस बार की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त तक यानी कुल 57 दिनों तक चलेगी. यात्रा मार्ग और आस-पास के चप्पे-चप्पे को बारीकी से स्कैन करके सुरक्षा इंतजामों को अचूक और अभेद बनाया जा रहा है. इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार थ्री लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को लागू किया गया है. खासकर किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए यात्रा के दोनों रूट पर मॉक ड्रिल की जा रही हैं. इसी कड़ी में अनंतनाग जिले में बिजबेहरा लैंडिंग स्ट्रिप पर ग्रेनेड हमले से निपटने की मॉक ड्रिल की गई.
तीर्थयात्रा के रास्तों, बेस कैंप और ट्रांजिट पॉइंट पर मल्टी-लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है. अधिकारियों ने खास सिक्योरिटी टीमें तैनात की हैं और तीर्थयात्रियों के लिए बने होटलों, लॉज और गेस्ट हाउस में फायर सेफ्टी ऑडिट किए हैं. इस बार श्रद्धालुओं की मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन को बेहतर बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने तीर्थयात्रा से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए QR कोड-बेस्ड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन कार्ड शुरू किए हैं.
यात्रा मार्ग पर खास जगहों पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम वाले एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगाकर सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया गया है.