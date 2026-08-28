Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /खराब मौसम और आतंकी चुनौतियों के बीच अमरनाथ यात्रा का शानदार समापन, 4.80 लाख तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन

खराब मौसम और आतंकी चुनौतियों के बीच अमरनाथ यात्रा का शानदार समापन, 4.80 लाख तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन

Amarnath Yatra Kashmir: जम्मू-कश्मीर में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अमरनाथ यात्रा का शानदार समापन हुआ. यहां खराब मौसम और आतंकी चुनौतियों के बावजूद इस साल 4.80 लाख तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए. यात्रा के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे.

Written BySyed Khalid Hussain
Published: Aug 28, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:38 PM IST
खराब मौसम और आतंकी चुनौतियों के बीच अमरनाथ यात्रा का शानदार समापन, 4.80 लाख तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डायमंड लीग के फाइनल में पहुंचे नीरज, कैसे मिलती है जगह? जानें अंक तालिका का गणित
2
3
4
5