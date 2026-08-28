/खराब मौसम और आतंकी चुनौतियों के बीच अमरनाथ यात्रा का शानदार समापन, 4.80 लाख तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन

सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन का उत्साह ऊंचाई पर स्थित गुफा से कहीं आगे तक फैल गया. पूरी कश्मीर घाटी में मंदिरों में जोर-शोर से जश्न मनाया गया. सुबह से ही कई धार्मिक स्थलों के बाहर कश्मीरी पंडितों और दूसरे राज्यों से आए हिंदू श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की, भगवान के सामने राखियां बांधीं और मंत्रों के जाप व अगरबत्ती की खुशबू से माहौल को भर दिया, जिससे घाटी के पवित्र स्थल आस्था और समुदाय के जीवंत केंद्रों में बदल गए. भक्त दीपेंद्र सिंह चौहान ने कहा,' आज रक्षाबंधन का त्योहार है और इस मौके पर हमें अपने जगद्गुरु शंकराचार्य जी और भोलेनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला. हम बहुत खुश और भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं. रक्षाबंधन पर हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है ताकि भाई अपनी बहन की रक्षा करे, जो बहनें अपने भाइयों से और जो भाई अपनी बहनों से आज दूर हैं, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं कि दूर रहते हुए भी वे इस रिश्ते को बनाए रखें और आपस में बातचीत करते रहें.' उन्होंने आगे कहा,' कश्मीर का माहौल बहुत अच्छा है. आज इतनी बड़ी संख्या में आए तीर्थयात्रियों को देखकर और भी अच्छा लग रहा है कि कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं. उम्मीद है कि हालात ऐसे ही अच्छे बने रहेंगे और पूरा देश खुशहाल रहेगा. जय हिंद, जय भारत.'