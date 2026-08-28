/खराब मौसम और आतंकी चुनौतियों के बीच अमरनाथ यात्रा का शानदार समापन, 4.80 लाख तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन

Amarnath Gufa: रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की 57 दिनों तक चलने वाली वार्षिक तीर्थयात्रा अपने आध्यात्मिक समापन पर पहुंची. यह हाल के वर्षों की सबसे लंबी यात्राओं में से एक रही. हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए कुल 4.80 लाख श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा अर्पित की, जिससे गहरी भक्ति का यह दौर शांतिपूर्ण और सफल ढंग से संपन्न हुआ.
खराब मौसम के कारण यात्रा के अंतिम चरण में इसे लगभग दो हफ्ते के लिए रोकना पड़ा था, लेकिन मुख्य पुजारी और समर्पित साधुओं का एक समूह आगे बढ़ता रहा. पवित्र छड़ी (छड़ी मुबारक) को साथ लेकर, उन्होंने पारंपरिक पहलगाम मार्ग से तीन दिन की कठिन यात्रा पूरी की और पवित्र गुफा तक पहुंचे. वहां, पवित्र छड़ी के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरि की देखरेख में अंतिम भव्य पूजा की गई. इस पवित्र दिन पर भगवान शिव के पर्वतीय निवास स्थान पर पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थनाओं के साथ अनुष्ठान संपन्न हुए. पुरानी परंपरा के अनुसार, सावन महीने की पूर्णिमा (जो रक्षाबंधन के दिन पड़ती है) को ही भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई जा रही 'अमर कथा' (अमरता की कथा) पूरी की थी. तब से, अमरनाथ यात्रा पारंपरिक रूप से इस त्योहार की पूर्व संध्या पर समाप्त होती रही है, जो हिमालय की इस तीर्थयात्रा को पारिवारिक रिश्तों और दैवीय कृपा के व्यापक उत्सव से अटूट रूप से जोड़ती है.
आचार्य पंडित रवि पचौरी ने कहा,' इसी महीने में भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी - जो अमरनाथ की इसी भूमि पर हुई थी - इसलिए वह कथा इसी श्रावण महीने में हुई और इसी दिन पूरी हुई. इसी कारण से, इसी पूर्णिमा को अमरनाथ बाबा के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. यही इसका मुख्य कारण है.' उन्होंने आगे कहा,' यात्रा ठीक रही, सरकार और प्रशासन के इंतजाम अच्छे थे. शुरुआत में काफी लोग आए, भीड़ इसलिए अधिक हुई क्योंकि इतने लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उससे अधिक लोग आ गए, जिसकी वजह से थोड़ी अव्यवस्था हुई, फिर भी यात्रा ठीक-ठाक रही. मौसम का खराब होना तो कुदरती बात है, इसमें न तो आप और न ही हम कुछ कर सकते हैं, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है.' आचार्य ने आगे कहा,' कश्मीर के माहौल में काफ़ी सुधार आया है, बहुत ज्यादा सुधार. पहले से भाईचारा है, सभी के बीच शांति है, खुशी और अमन-चैन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोग अच्छे से रह रहे हैं और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हमारे काम इसी तरह चलते रहें.'
सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन का उत्साह ऊंचाई पर स्थित गुफा से कहीं आगे तक फैल गया. पूरी कश्मीर घाटी में मंदिरों में जोर-शोर से जश्न मनाया गया. सुबह से ही कई धार्मिक स्थलों के बाहर कश्मीरी पंडितों और दूसरे राज्यों से आए हिंदू श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की, भगवान के सामने राखियां बांधीं और मंत्रों के जाप व अगरबत्ती की खुशबू से माहौल को भर दिया, जिससे घाटी के पवित्र स्थल आस्था और समुदाय के जीवंत केंद्रों में बदल गए. भक्त दीपेंद्र सिंह चौहान ने कहा,' आज रक्षाबंधन का त्योहार है और इस मौके पर हमें अपने जगद्गुरु शंकराचार्य जी और भोलेनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला. हम बहुत खुश और भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं. रक्षाबंधन पर हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है ताकि भाई अपनी बहन की रक्षा करे, जो बहनें अपने भाइयों से और जो भाई अपनी बहनों से आज दूर हैं, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं कि दूर रहते हुए भी वे इस रिश्ते को बनाए रखें और आपस में बातचीत करते रहें.' उन्होंने आगे कहा,' कश्मीर का माहौल बहुत अच्छा है. आज इतनी बड़ी संख्या में आए तीर्थयात्रियों को देखकर और भी अच्छा लग रहा है कि कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं. उम्मीद है कि हालात ऐसे ही अच्छे बने रहेंगे और पूरा देश खुशहाल रहेगा. जय हिंद, जय भारत.'
भक्त निशा ने कहा,' यहां हालात बहुत अच्छे हैं, अच्छा लग रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम कश्मीर में हैं. यहां बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. मेरी कामना है कि सब ठीक रहें, खुश रहें और ऐसी तीर्थयात्राएं हर साल होती रहें और सफल होती रहें.' पवित्र गुफा में अंतिम अनुष्ठान के बाद, मुख्य पुजारी पवित्र छड़ी के साथ पहलगाम में लिद्दर नदी के किनारे स्थित शिव मंदिर में विशेष पूजा करेंगे. वहां पवित्र छड़ी को रस्मी तौर पर स्नान कराया जाएगा और फिर सुरक्षित रूप से दक्षिणी अखाड़ा शिव मंदिर वापस लाया जाएगा, जहां यह अगले साल की यात्रा शुरू होने तक सुरक्षा के बीच रखी जाएगी. इस साल की यात्रा अपनी 57 दिनों की लंबी अवधि के लिए खास रही. अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल की हत्या वाली दुखद आतंकी घटना के बावजूद, यात्रा काफी हद तक शांतिपूर्ण रही. आतंकी खतरों की विशेष जानकारी के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और कई स्तरों वाली सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था लागू की गई.
जम्मू से पवित्र गुफा तक के पूरे रास्ते में - जिसमें बालटाल और पहलगाम दोनों मार्ग शामिल थे - लगभग एक लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए ताकि लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इस यात्रा का सुचारू और सुरक्षित समापन, जिसमें 4.80 लाख श्रद्धालुओं ने सफलतापूर्वक दर्शन किए, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (जिसके प्रमुख उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं) और इस पवित्र यात्रा की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने वाली कई सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. अमरनाथ गुफा के ऊंचे पहाड़ों से लेकर कश्मीर घाटी के भीड़-भाड़ वाले मंदिरों तक, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या अटूट आस्था, सांप्रदायिक सद्भाव और मुश्किलों पर भक्ति की जीत का एक सशक्त प्रमाण बन गई.