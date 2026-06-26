/अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हाईटेक अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात, खराब मौसम में 45 माउंटेन रेस्क्यू टीमें बचाएंगी लोगों की जान

Amarnath Yatra 2026 Hindi News: इस साल श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन के सामने सिर्फ़ सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौतियां हैं. अनियमित मौसम की वजह से होने वाली आपदाओं से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रखना अधिकारियों के लिए बड़ी चिंता और चुनौती बन कर उभरे हैं.
अधिकारियों के मुताबिक, इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए प्रशासन के सामने दोहरी चुनौतियां हैं. उन्हें पुख्ता सुरक्षा इंतज़ामों के अलावा कश्मीर घाटी के अनियमित मौसम की चुनौती से भी निपटना है. पिछले कुछ महीनों से कश्मीर में बेमौसम ज़ोरदार बारिश, ओलावृष्टि और बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं. ये घटनाएं कश्मीर क्षेत्र में ज्यादा हो रही हैं.
पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों को पहलगाम और बालटाल, दोनों रास्तों पर हिमालय के मुश्किल पहाड़ी इलाकों से गुजरना पड़ता है. अनियमित मौसम के किसी आपदा में बदलने से पहले ही जानकारी पाने के लिए प्रशासन ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है. सरकार ने इस बार श्रीनगर, बनिहाल टॉप, जम्मू और लेह में डॉपलर वेदर रडार (DWRs) चालू किए हैं, जिससे अगले 24 घंटों के मौसम के बारे में लगातार और रियल-टाइम जानकारी मिल सके.
ये एडवांस्ड रडार सिस्टम मौसम वैज्ञानिकों को मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी देते रहते हैं. जरूरत पड़ने पर वे प्रशासन को समय पर अलर्ट जारी कर सकते हैं. इन रडारों के मिलने से अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों के मौसम की स्थितियों पर 24x7 नज़र रखी जा सकेगी.
बताते चलें कि अमरनाथ तीर्थयात्री 2022 में पवित्र अमरनाथ गुफा के पास भयानक अचानक आई बाढ़ का अनुभव कर चुके हैं, जिससे अधिकारियों को एक मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम (समय से पहले चेतावनी देने वाला सिस्टम) की जरूरत महसूस हुई. लेकिन इस साल, मौसम की निगरानी के लिए और भी मजबूत और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना प्रशासन अपनी मुख्य प्राथमिकता मानकर चल रहा है.
डॉपलर वेदर रडार बादल फटने, जोरदार बारिश, अचानक आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं जैसी गंभीर मौसम की घटनाओं का पता लगाने में अहम भूमिका निभाते हैं. यह जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे और तीर्थयात्रा के दोनों रास्तों पर (बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक) मौसम की स्थितियों पर लगातार नज़र रखता है. जिससे अधिकारियों को खराब मौसम होने की किसी भी स्थिति में तेजी से कार्रवाई करने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है.
कश्मीर के डिविज़नल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा,'इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे ऊंचे स्तर पर निगरानी की जा रही है. हर साल, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मौसम से जुड़ी नियमित सलाह जारी करता है, जिसे तुरंत ड्यूटी पर मौजूद सभी यात्रा अधिकारियों के साथ शेयर किया जाता है. मौसम का सटीक पूर्वानुमान देने के लिए श्रीनगर और बनिहाल में लगे डॉपलर रडार का इस्तेमाल किया जाता है. इन्हीं अनुमानों के आधार पर हम तय करते हैं कि यात्रा सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकती है या नहीं.'
डिविज़नल कमिश्नर ने बताया कि इस साल भी उसी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है. सभी अधिकारी भारीतय मौसम विभाग के साथ मिलकर चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं. यात्रा के रास्ते पर लगे डिस्प्ले बोर्ड भी तीर्थयात्रियों को मौसम की स्थिति के बारे में पहले से जानकारी देते रहेंगे.
उन्होंने बताया कि इस बार बचाव-राहत कार्यों के लिए 45 खास माउंटेन रेस्क्यू टीमें तैनात की जा रही हैं. ये टीमें अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर 25 अहम जगहों पर तैनात रहेंगी. इन खास टीमों को बेहतर रेस्क्यू गियर औरक एडवांस्ड ट्रेनिंग दी गई है. इसका मकसद यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तेज़ी और असरदार तरीके से कार्रवाई करना है.
कश्मीर पुलिस के IG वी.के. बिरदी ने कहा,'मौसम विभाग हमें मौसम की पल-पल की जानकारी देता रहता है. उन अनुमानों के आधार पर हम योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं और उसी के अनुसार अपनी कार्रवाई करते हैं. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने यात्रा के रास्ते पर खतरे वाली सभी जगहों की पहचान कर उनकी मैपिंग की है. NDRF, SDRF, जम्मू-कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टीमों को इन संवेदनशील जगहों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तेज़ी से कार्रवाई की जा सके और तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.'
आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू के लिए कई स्तरों पर व्यवस्था की गई है. इनमें SDRF, NDRF, सेना, CRPF, BSF और जम्मू-कश्मीर पुलिस की QRT (क्विक रिस्पॉन्स टीमें) भी शामिल हैं. ये सभी टीमें यात्रा के दौरान पहाड़ी रास्तों पर तैनात रहेंगी ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और मदद सुनिश्चित की जा सके. जम्मू-कश्मीर सरकार सालाना अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सफल बनाने के लिए दिन-रात काम कर रही है. यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है. तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार और सुरक्षा एजेंसियों, दोनों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है.