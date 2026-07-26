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6 दिनों के लंबे इंतजार के बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, बालटाल मार्ग से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु; पहलगाम रूट अब भी बंद

Shri Amarnath Yatra 2026 Latest News: बारिश और भूस्खलन की वजह से पिछले 6 दिनों से बंद चल रही अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हो गई है. फिलहाल बालटाल मार्ग को दर्शनों के लिए खोला गया है. जबकि पहलगाम रूट अब भी बंद है. बालटाल से जाने वाले यात्रियों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी दिए जा रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 26, 2026, 04:37 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:37 AM IST
6 दिनों के लंबे इंतजार के बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, बालटाल मार्ग से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु; पहलगाम रूट अब भी बंद

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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