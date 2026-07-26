/6 दिनों के लंबे इंतजार के बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, बालटाल मार्ग से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु; पहलगाम रूट अब भी बंद

Shri Amarnath Yatra 2026 Latest News in Hindi: अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप अब यह यात्रा कर सकते हैं. बारिश की वजह से 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक अमरनाथ यात्रा शनिवार को जम्मू से फिर से शुरू हो गई. इस दौरान 6,269 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था कश्मीर में पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ. 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद जम्मू से रवाना होने वाला यह 18वां जत्था था, जिसे 223 वाहनों के काफिले में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.
यात्रा से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम की वजह से फिलहाल बालटाल मार्ग से ही यात्रा शुरू की गई है. जबकि पहलगाम मार्ग ऐहतियात के तौर पर अभी बंद है. पूरे जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश और भूस्खलन का दौर चल रहा है. इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लंबे ट्रैक वाले पहलगाम मार्ग को यात्रा के लिए अभी बंद रखा गया है. जब मौसम सामान्य हो जाएगा तो पहलगाम मार्ग से दोबारा यात्रा शुरू कर दी जाएगी.
रिपोर्ट के मुताबिक, उधमपुर-रामबन खंड में भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से 19 जुलाई को अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी. इसके बाद से दोनों मार्गों पर यात्रा ठप थी. अब मौसम में सुधार होने पर बालटाल मार्ग से यात्रा चालू कर दी गई है. जिन यात्रियों के पास यात्रा परमिट है, वे इस यात्रा पर जा सकते हैं. यही नहीं, जो लोग अभी तक परमिट नहीं बनवा पाए हैं. वे भी अब इस यात्रा पर जा सकते हैं. उनके लिए जम्मू और बालटाल में ऑन द स्पॉट परमिट बनवाने की व्यवस्था है.
पहले इन दोनों जगहों पर भारी भीड़ थी. लेकिन 10 जुलाई के बाद से वहां पहुंचने वाले सभी लोगों को अगले दिन यात्रा करने का ऑन द स्पॉट परमिट जारी किया जा रहा है. बशर्ते कि आगे मौसम खुला हो और यात्रा विधिवत चल रही हो. इस बार यह यात्रा 57 दिनों तक चलनी है. इसकी शुरुआत 3 जुलाई को हुई थी और समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर होगा.
इसी बीच सीमा सड़क संगठन (BRO) ने बारिश-भूस्खलन की वजह से क्षतिग्रस्त हुए जम्मू के सीमावर्ती जिलों राजौरी, पुंछ और रियासी में सड़क संपर्क बहाल कर दिया है. 'प्रोजेक्ट संपर्क' के तहत युद्ध स्तर पर काम करते हुए, BRO ने इन तीनों बारिश प्रभावित जिलों में सुरक्षा बलों की आवाजाही और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं.
सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल के मुताबिक, BRO की टीमों ने खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद अथक प्रयास करते हुए रास्ते पर आए हुए मलबों को हटा दिया है. इसके साथ ही अधिकतर जगहों पर यातायात बहाल कर दिया गया है. दूर-दराज की कुछ जगहों पर भी मलबा हटाने का काम चल रहा है. सड़कों की मरम्मत करने के लिए कई टीमों को इलाके में तैनात किया गया है.