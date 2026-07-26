/6 दिनों के लंबे इंतजार के बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, बालटाल मार्ग से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु; पहलगाम रूट अब भी बंद

Shri Amarnath Yatra 2026 Latest News in Hindi: अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप अब यह यात्रा कर सकते हैं. बारिश की वजह से 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक अमरनाथ यात्रा शनिवार को जम्मू से फिर से शुरू हो गई. इस दौरान 6,269 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था कश्मीर में पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ. 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद जम्मू से रवाना होने वाला यह 18वां जत्था था, जिसे 223 वाहनों के काफिले में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.