Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /अमरनाथ यात्रा में पहली बार ऐतिहासिक फैसला, SFF के जवान भी निभाएंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी; क्या है इसकी असल वजह

अमरनाथ यात्रा में पहली बार ऐतिहासिक फैसला, SFF के जवान भी निभाएंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी; क्या है इसकी असल वजह

3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. यह पहली बार है, जब इस यात्रा के दौरान SFF को सुरक्षा की जिम्मेदारी में भागीदार बनाया गया है. दुश्मन SFF का नाम सुनकर ही डरते हैं.

Written BySyed Khalid Hussain
Published: Jun 18, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:56 PM IST
अमरनाथ यात्रा में पहली बार ऐतिहासिक फैसला, SFF के जवान भी निभाएंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी; क्या है इसकी असल वजह
Image Credit: AI

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमरनाथ यात्रा में पहली बार ऐतिहासिक फैसला, SFF भी निभाएगी सुरक्षा की जिम्मेदारी
Amarnath Yatra2 min ago
2
Eng W Vs Ind W11 min ago
3
mp news15 min ago
4
US Funeral Service21 min ago
5
uttarakhand weather news23 min ago