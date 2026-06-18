Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार विकास बटालियन (SFF- स्पेशल फ्रंटियर फोर्स) को सुरक्षा की जिम्मेदारी में भागीदार बनाया गया है. इस खास फोर्स की एक बटालियन को पहलगाम यात्रा रूट की ऊंची पहाड़ियों पर तैनात किया गया है. दरअसल, SFF भारत की एक गुप्त और खास फोर्स है जो समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर की पहाड़ों में देश की सीमाओं की रक्षा करती है, ऐसी जगह जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है. वे यह वहां गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं.
यह एक ऐसी फोर्स है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, फिर भी दुश्मन इससे सबसे अधिक डरता है. यह भारतीय सेना की सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक यूनिट है. यह परेड या पब्लिसिटी के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर अपना मिशन पूरा करने के लिए काम करती है.
ये खतरनाक और खास सैनिक अब पहली बार पहलगाम से गुफा मंदिर तक जाने वाले रास्ते के ऊपर की ऊंची पहाड़ियों और ऊंचे स्थानों पर नजर रख रहे हैं. वे बहुत मुश्किल और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान कर रहे हैं. यह तैनाती पहलगाम में हुए आतंकी हमले और इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी की लगातार मिल रही खबरों के बाद सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताओं के बीच की गई है. अधिकारियों का मकसद उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो 12,756 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर तक की कठिन यात्रा करेंगे, जहां प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग पूरे आकार में बना है.
हालांकि, इस खास फोर्स के बारे में कोई आधिकारिक तौर पर बात नहीं करता है, लेकिन सुरक्षा तंत्र के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि SFF बटालियन को तीर्थ यात्रा मार्ग के आसपास हिमालय की चोटियों और जंगलों के ऊपरी इलाकों की निगरानी करने और बड़े पैमाने पर तलाशी और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के जरिए संभावित आतंकी खतरों और उनकी मौजूदगी को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. विकास यूनिट को ऊंची पहाड़ियों और अहम ऊंचे स्थानों की सुरक्षा का काम सौंपा गया है. यह ऐतिहासिक तैनाती पहली बार की गई है जब पहाड़ पर युद्ध लड़ने में माहिर ये सैनिक तीर्थ यात्रा मार्ग पर रणनीतिक निगरानी वाली जगहों की सुरक्षा कर रहे हैं.
1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद बनी यह घातक भारतीय फोर्स, जहां भी तैनात की गई, उसने अपनी काबिलियत साबित की है. यह फोर्स तिब्बती शरणार्थियों और खम्पा लड़ाकों से बनी है, जिन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की निगरानी रहती है. इसमें तिब्बतियों और नेपाल के गोरखाओं का मिश्रण भी शामिल है. इसे सीधे RAW नियंत्रित करता है और केवल इसका ऑपरेशनल कंट्रोल रक्षा मंत्रालय के पास होता है.
उनकी भागीदारी इस साल की यात्रा के लिए खास संसाधनों के इस्तेमाल पर सरकार के ज़ोर को दिखाती है, जिसमें 3.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों का रिकॉर्ड प्री-रजिस्ट्रेशन हुआ है. 2026 की अमरनाथ यात्रा के लिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) विकास यूनिट की तैनाती एक बहुत सोच-समझकर लिया गया रणनीतिक फैसला है, जिसका मकसद ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौजूद खास कमजोरियों को दूर करना है.
यह फोर्स सबसे मुश्किल हालात में काम करती है और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में दबदबा बनाए रखने में माहिर है. बटालियनों का मुख्य काम पहलगाम से गुफा मंदिर तक के रास्ते पर नजर रखने वाली ऊंची पहाड़ियों और अहम जगहों को सुरक्षित करना और उन पर कब्जा बनाए रखना है.
पहाड़ों से तीर्थ यात्रा के रास्ते पर घुसपैठ के खतरों को खत्म करना, जहां J&K पुलिस, भारतीय सेना और CAPF निचले रास्तों और मुख्य ट्रैकों को साफ करते हैं, वहीं विकास यूनिट ज्यादा ऊंचाई पर काम करती है, ताकि ऊंची जगहों से घात लगाकर हमला करने, घुसपैठ करने या बाधा डालने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके. इस फोर्स की खास स्किल्स देश की सभी फोर्स से बेहतर हैं और इन टुकड़ियों में पहाड़ी युद्ध के माहिर सैनिक शामिल हैं जिन्हें खास तौर पर गुप्त, अपरंपरागत और ऊंचे पहाड़ों पर होने वाले ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी गई है.
2026 की अमरनाथ यात्रा के लिए, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) की खास 'विकास बटालियन' के अलावा, इस साल यात्रा के लिए सुरक्षा का इंतज़ाम सबसे मजबूत है; केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को मंजूरी दी है. गृह मंत्रालय ने ट्रांजिट पॉइंट, हाईवे और कैंप की सुरक्षा के लिए CRPF, BSF, ITBP, SSB और जम्मू-कश्मीर पुलिस के 1,00,000 से ज्यादा ग्राउंड फोर्सेज और रिकॉर्ड संख्या में 670 से अधिक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) कंपनियों को मंजूरी दी है.
ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षा के लिए रास्ते पर 400 से अधिक CCTV और फेशियल रिकग्निशन कैमरे, 28 ऊंचे सुरक्षा वॉच टावर (जो पिछले साल से दोगुने हैं), ड्रोन और रियल-टाइम फेशियल रिकग्निशन नेटवर्क लगाए गए हैं. साथ ही, सभी निगरानी उपकरणों पर नज़र रखने के लिए तीन कमांड सेंटर भी बनाए गए हैं.
सुरक्षा बल मौके पर ही रजिस्टर्ड लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स की पहचान करने के लिए QR-बेस्ड 'पहचान ऐप' का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे यह पक्का किया जाता है कि अगर इंटरनेट काम न करे, तब भी बिना रजिस्ट्रेशन वाले या संदिग्ध लोगों को यात्रा के रास्ते से सख्ती से दूर रखा जाए.
इसके अलावा, पवित्र गुफा तक जाने वाले मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर श्रद्धालुओं को ट्रैक करने, उनका प्रबंधन करने और उनकी सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. सशस्त्र बल भगवती नगर कैंप जम्मू से नुन्वान बेस कैंप (पहलगाम) और बालटाल बेस कैंप तक जाने वाले अहम जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे की सुरक्षा करेंगे.