/अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं की इनोवा खाई में गिरी, जम्मू से पहलगाम जाते समय हुए हादसे में 5 जख्मी

जम्मू से पहलगाम की ओर जा रहे वाहनों के काफिले के साथ शुक्रवार को एक हादसा हो गया. सफर के दौरान काफिले की कई गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हो गईं, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया. घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई गई. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पहले उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) उधमपुर ले जाया गया. वहां शुरुआती इलाज के बाद बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उसे GMC जम्मू रेफर कर दिया गया.
अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, हादसे में घायल अन्य चार लोगों की हालत फिलहाल स्थिर है. सभी का इलाज जारी है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गए तथा घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई. फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसा काफिले के जम्मू से पहलगाम जाते समय हुआ, हालांकि दुर्घटना की सटीक वजह का आधिकारिक तौर पर अभी खुलासा नहीं किया गया है.
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