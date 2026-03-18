DNA: होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही

Donald Trump On Iran-Israel War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में अकेले पड़ते जा रहे हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य के खोलने को लेकर कोई मदद न मिलने के बाद अब उन्होंने अकेले ही मोर्चा खोल दिया है. बता दें कि अमेरिक ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को बंकर बस्टर बमों से तबाह किया गया है.
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Iran-Israel War: अमेरिका ने दावा किया है कि बीती रात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास 2200 किलो के बमों से हमला किया गया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को बंकर बस्टर बमों से तबाह किया गया है. उसका का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मूज के पास तटीय इलाकों को निशाना बनाया गया है यानी अमेरिका ने ईरान के उन सैन्य अड्डों को टारगेट किया है, जहां से ईरान होर्मुज के समुद्री मार्ग को कंट्रोल कर रहा था. अमेरिका का दावा है कि उन सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया गया है जहां ईरान की एंटी शिप यानी जहाजों को टारगेट करने वाली मिसाइलों का भंडार था. इस हमले में वो सैन्य अड्डे भी शामिल हैं जहां से ईरान ने, होर्मुज पार करने की फिराक में लगे टैंकरों को निशाना बनाया था.
अमेरिका ने बीती रात जिन बमों का इस्तेमाल किया है. उन्हें डीप पेनिट्रेटर म्यूनिसंश कहा जाता है. आसान भाषा में इन बमों को बंकर बस्टर बम भी कहा जाता है यानी ये जमीन से कई फीट नीचे बने बंकरों के अंदर जाकर फटते हैं. अमेरिका ने इस युद्ध में पहले भी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार का हथियार पिछले हथियारों से कहीं ज्यादा ताकतवर है. इस हमले के तरीके, और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान को देखते हुए माना जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के सैन्य अड्डों पर GBU-72 बंकर बस्टर बम दागा है. इन बमों का वजन 2200 किलो होता है. इस बम की ताकत ये है कि ये जमीन के 150 फीट नीचे जाकर फटता है, लेकिन इस बंकर बस्टर बम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये GPS गाइडेड हैं. यानी एक बार टारगेट को लॉक कर के बस इसे छोड़ दिया जाता है फिर सैटेलाइट से मिल रहे सिग्नल के जरिए ये बम अपना रास्ता खुद तय कर लेते हैं. अमेरिका का ये हमला इस युद्ध में अभी तक का सबसे बड़ा हमला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने इस बम का इस्तेमाल युद्ध में पहली बार किया है.
इस बम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे B1-B और B2 बमवर्षक के साथ साथ F-15 फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है. GBU 72 को दागने की क्षमता रखने वाले B1-B बमवर्षक इस वक्त ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर तैनात हैं. इसके अलावा इसे दागने की क्षमता रखने वाले F-15 फाइटर जेट इस वक्त जॉर्डन और ओमान के एयरबेस पर तैनात हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका ने F-15 फाइटर जेट्स के जरिए इस बम को दागा है. बहुत मुमकिन है कि जॉर्डन या ओमान से अमेरिका का F-15 फाइटर जेट स्ट्रेट ऑफ होर्मूज के करीब बमबारी के लिए उड़ा. F-15 की रफ्तार 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है. इस हिसाब से जॉर्डन ने होर्मूज पहुंचने में इसे सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगा होगा. इसके अलावा ओमान से महज 10 मिनट में ये होर्मुज पहुंच सकता है. इतना ही नहीं. ये फाइटर जेट एक बार में 6 GBU-72 बम दाग सकता है. दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास तटीय इलाकों में ईरान का बहुत बड़ा सैन्य जमावड़ा है. माना जाता है कि बंदर-ए-खामिर से लेकर बंदर-अब्बास के बंदरगाहों तक ईरान ने समंदर पर भारी मोर्चा बंदी कर रखी है. ये इलाका ईरान को सूट करता है क्योंकि ये पहाड़ियों और पठारों से घिरा है. माना जाता है कि इस इलाके में IRGC ने कई अंडरग्राउंड मिसाइल बेस बना रखे हैं. इसी इलाके में IRGC की नौसेना का बड़ा बेस भी है. इसी इलाके में ईरान के उन अटैक बोट्स का भी बेस है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर सकती हैं. इसी इलाके में ईरान के वो नाव भी तैनात हैं जो समंदर के नीचे बारूदी सुरंग बिछाने का काम करते हैं. अपनी इसी ताकत की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है. अमेरिका ने ईरान की इसी ताकत को तबाह करने के लिए अपना सबसे विध्वंसक बम दाग दिया है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से दुनियाभर में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. अमेरिका में भी तेल की कीमतों में 27% की वृद्धि हो गई है. इतना ही नहीं पूरी दुनिया इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार मान रही है. ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान से निपटने के लिए दुनियाभर से मदद भी मांगी लेकिन ट्रंप इस मोर्चे पर अकेले पड़ गए. यही वजह है कि ट्रंप ने मजबूरी में बंकर बस्टर बमों का सहारा लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका के इस हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान की मोर्चाबंदी कमजोर पड़ जाएगी. अमेरिका और इजरायल इस युद्ध की शुरुआत से ही ये दावे कर रहा है कि ईरान के मिसाइल अड्डों को तबाह किया गया है, लेकिन ईरान के हमले लगातार जारी हैं, जिससे ये साबित होता है कि अमेरिका के पास ईरान के मिसाइल अड्डों को लेकर जानकारी पुख्ता नहीं है. इस युद्ध में ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है. उससे ये भी साबित होता है ईरान की तैनाती काफी विस्तृत है. ईरान ने अपने मिसाइल के जखीरे को इस तरह फैला रखा है कि किसी एक हवाई हमले में उसे ज्यादा नुकसान न हो. ऐसे में माना जा रहा है कि होर्मुज के पास के एक हिस्से पर हमले से होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा.
अमेरिका अपने ढाई हजार मरीन कमांडोज को इसी इलाके में तैनात करने वाला है. इसके साथ साथ अमेरिका की वॉरशिप USS त्रिपोली भी होर्मुज के मोर्चे पर ही तैनात होने वाली है. इसके अलावा अमेरिका अपने फाइटर जेट्स की गश्त इस इलाके में बढ़ाने वाला है. यानी बंकर बस्टर बमों से ईरान की मिसाइल पावर को कमजोर करने के बाद ट्रंप होर्मुज को कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं. कुल मिलाकर जंग पूरी तरह से 33 किलोमीटर के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक सीमित होती दिख रही है. इस मोर्चे पर न तो ईरान झुक रहा है और न ही अमेरिका रुक रहा है. ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मूज में 1981 वाला दौर लौटने वाला है. ईरान-इराक युद्ध में 1981 से 1988 तक समंदर में संघर्ष चला था, जिसे टैंकर वॉर कहा जाता है. इराक ने ईरान के तेल निर्यात को रोककर उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया था. इराक ने यहां 280 हमले किए थे. जवाब में ईरान ने इराक समेत उसके समर्थक देश कुवैत और सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर 150 से ज्यादा हमले किए. इस युद्ध में 500 से ज्यादा जहाजों को नुकसान पहुंचा. 150 तेल टैंकर्स प्रभावित हुए, लेकिन 1987 में इस युद्ध में अमेरिका इराक की मदद करने पहुंचा. अमेरिका ने कुवैत के तेल टैंकरों पर अपना झंडा लगाकर उसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करवाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इस पर भी हमला कर दिया. इस युद्ध में अमेरिकी नौसेना का जहाज USS Samuel B. Roberts इराक के समुद्री माइन से टकरा गया. इस जहाज को भारी नुकसान झेलना पड़ा था. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ये संघर्ष सात सालों तक चला, लेकिन इसमें न कोई जीता, न कोई हारा. आखिरकार युद्ध-विराम करवाना पड़ा था. अमेरिका को डर है कि कहीं एक बार फिर वही स्थिति पैदा न हो जाए इसीलिए अमेरिका ने होर्मुज के मोर्चे पर ईरान को हराने के लिए हर ताकत झोंक दी है.
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