अमेरिका ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर तीखी बहस

Israel Gaza Plan: गाजा की हालत पूरी दुनिया ने देखी. हमास ने क्या किया वो भी दुनिया ने देखा. अब गाजा को लेकर इजरायल और अमेरिका की योजना चल रही है. इसी बीच बयानों का दौर जारी है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने गाजा पर इजरायल के नियंत्रण की योजना का खुलकर विरोध किया है. उनका कहना है कि यह कदम संघर्ष को खत्म करने में मददगार नहीं होगा बल्कि खून-खराबा और बढ़ाएगा. इस पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और ब्रिटिश नेता को दूसरा विश्व युद्ध याद दिला दिया.
..तो नाजियों के आगे घुटने टेक देते
असल में इजरायल पहुंचे अमेरिकी राजदूत माइक हकबी ने सोशल मीडिया पर स्टार्मर को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्टार्मर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते तो नाजियों के आगे घुटने टेक देते और ब्रिटेन जर्मन भाषा बोल रहा होता. हकबी ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या इजरायल से यह उम्मीद है कि वह हमास के सामने आत्मसमर्पण करे और उन्हें खाना खिलाए जबकि इजरायली बंधक भूखे रखे जा रहे हैं?
गाजा पर नियंत्रण की योजना को मंजूरी
हुआ यह कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पर नियंत्रण की योजना को मंजूरी दी है. इस फैसले की कई देशों ने आलोचना की है. ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों का मानना है कि यह योजना न तो संघर्ष को खत्म करेगी न ही बंधकों की रिहाई में मददगार होगी. फ्रांस ने तो घोषणा की है कि वह सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देगा.
दो-राज्य समाधान ही आगे का रास्ता?
स्टार्मर का रुख साफ है कि गाजा में युद्धविराम और दो-राज्य समाधान ही आगे का रास्ता है. उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी जनता ने भयानक कष्ट सहे हैं. भूख से मरते बच्चों की तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं, और यह पीड़ा अब खत्म होनी चाहिए. वे पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं. इस बीच इजरायल में ब्रिटिश राजदूत साइमन वाल्टर्स ने भी कहा कि पूरे गाजा पर कब्जा करना इजरायल की बड़ी भूल होगी.
वाल्टर्स का कहना है कि इजरायल सिर्फ सैन्य ताकत से हमास को नहीं हरा सकता. इसके लिए राजनीति और कूटनीति जरूरी है. साथ ही गाजा के लोगों को हमास का विकल्प देना होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि लड़ाई लंबी खिंचने से सैनिकों फिलिस्तीनियों और बंधकों सबकी मौतें बढ़ेंगी. फिलहाल अब देखना है कि क्या होने वाला है.
Q1: अमेरिका और ब्रिटेन के बीच विवाद किस मुद्दे पर हुआ?
Ans: गाजा पर इजरायल के नियंत्रण की योजना को लेकर दोनों देशों में मतभेद हुआ.
Q2: अमेरिकी राजदूत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर क्या टिप्पणी की?
Ans: उन्होंने कीर स्टार्मर की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों के आगे घुटने टेकने वाले नेता से की.
Q3: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का गाजा मुद्दे पर क्या रुख है?
Ans: उनका मानना है कि यह योजना संघर्ष खत्म करने में मददगार नहीं होगी और युद्धविराम जरूरी है.
