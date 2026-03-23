भारत की वो चिंता बेमतलब नहीं थी, अब हिंद महासागर बनता जा रहा जंग का मैदान

पहले अमेरिकी पनडुब्बी हिंद महासागर में घुसकर ईरान के युद्धपोत को टॉरपीडो मारकर डुबो देती है और अब तेहरान ने इसी इलाके में अमेरिका-यूके के मिलिट्री बेस (डिएगो गार्सिया) पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी. एक मिसाइल करीब आ गई थी तो उसे इंटरसेप्ट कर गिरा दिया गया. इस बीच, ब्रिटेन ने अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल करने की अमेरिका को छूट दे दी है. साथ ही अंग्रेजों की एक न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन 5500 मील से बुलाकर हिंद महासागर में उतार दी गई है. इन सारे घटनाक्रम को एकसाथ मिलाकर देखें तो वजह डिएगो गार्सिया है, जहां अमेरिका ने अपने बमवर्षक विमान तैनात रखे हैं. यहीं से वह कुछ साल पहले पश्चिम एशिया में ऑपरेशन भी कर चुका है. क्या आप जानते हैं भारत ऐसा नहीं चाहता था.

हां, भारत नहीं चाहता था कि डिएगो गार्सिया में अमेरिका या ब्रिटेन का कब्जा रहे. हमारी चिंता आज सच साबित हो रही है. अब भारत देश की विशाल तटीय सीमा से लगे समंदर में कई देशों की गतिविधियां बढ़ने से बड़ा खतरा पैदा हो गया है. पहले दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर गौर कीजिए.

1. तेहरान ने भारत के दक्षिण में स्थित डिएगो गार्सिया की तरफ मिसाइल दागी तो साफ हो गया कि उसके पास 2500 मील या उससे भी ज्यादा दूरी तक वार करने की क्षमता है.

2. रॉयल नेवी (ब्रिटेन) की जो सबमरीन HMS एनसन टॉमहाक ब्लॉक IV हिंद महासागर में आई है, वो क्रूज मिसाइलों के साथ-साथ स्पियरफिश हैवीवेट टॉरपीडो से लैस है. इनकी लोकेशन भी किसी को पता नहीं होती है. यह ऑस्ट्रेलिया के पास समंदर में पर्थ के करीब थी. पश्चिम एशिया में बढ़ते टेंशन और होर्मुज का रूट बंद होने के चलते इसे हिंद महासागर में बुलाया गया है. अमेरिकी सबमरीन पहले से किसी अज्ञात लोकेशन पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

डिएगो गार्सिया पर भारत की चिंता

हिंद महासागर के बीच स्थित डिएगो गार्सिया में सदियों से वहां के मूल निवासी चागोस के लोग रहते थे लेकिन 50 साल पहले उन्हें जबरन हटा दिया गया. भारत ने इसका विरोध किया. भारत अमेरिका-ब्रिटेन के मिलिट्री बेस को हिंद महासागर का 'militarization' (सैन्यीकरण) मानता रहा है. चागोस के लोगों के साथ अन्याय हुआ, साथ ही क्षेत्रीय स्वायत्तता को भी खतरा हो गया.

भारत के करीब दूसरे देश की सेना का अड्डा एक तरह से विदेशी दखलंदाजी ही है. यही वजह है कि जब एक साल पहले मॉरीशस को संप्रभुता के हस्तांतरण का एलान हुआ तो भारत ने इसका स्वागत किया. भारत ने इन द्वीपों पर मॉरीशस को फिर से संप्रभुता दिलाने के लिए सक्रिय रूप से पैरवी की थी. हालांकि अमेरिका-ब्रिटेन अपनी मौजूदगी के पीछे हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने का तर्क देते रहे हैं.

समझौते में क्या हुआ?

2025 की डील के अनुसार ब्रिटेन चागोस द्वीपसमूह (डिएगो गार्सिया सहित सभी) की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपेगा, लेकिन हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को अगले 99 वर्षों तक लीज (पट्टे) पर बरकरार रखेगा. इस समझौते में अमेरिका की सक्रिय भूमिका है, जो इस रणनीतिक बेस को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहता है.

अमेरिका-ब्रिटेन की सेना न होती तो...

हां, यह समझना जरूरी है. तेहरान ने जो दो मिसाइलें डिएगो गार्सिया पर दागी हैं, अगर यहां अमेरिका-ब्रिटेन की सेना का अड्डा न होता तो हमला भी नहीं होता. भारत हिंद महासागर को शांति वाला क्षेत्र बनाने की बात करता है. शीत युद्ध और बाद के वर्षों में क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान अमेरिकी दखल की आशंका बनी रही है और वही हो रहा है. खतरा पूरे क्षेत्र के लिए पैदा हो गया है. यह हिंद महासागर में भारत के लिए भी अलग तरह का खतरा है.

अमेरिका ने रखे हैं खतरनाक बमवर्षक

अमेरिका पूरे एशिया खासतौर से हिंद महासागर के आसपास के देशों पर नजर रखने, जंग की स्थिति में अपनी सेना को पावर देने के लिए B-2 स्टील्थ बॉम्बर, B-52 बमवर्षक विमान जैसे कई महाविनाशक प्लेन, हथियार और तेल भरने वाले टैंकर्स, सैन्य साजोसामान लेकर उड़ने वाले सी-17 ग्लोबमास्टर तैनात कर रखे हैं.

इस समय हिंद महासागर में ईरान के 2-3 युद्धपोत हो सकते हैं. अमेरिकी पनडुब्बी पहले से है, अब यूके की क्रूज मिसाइल और टॉरपीडो वाली सबमरीन आ गई है. अरब सागर में भारत के भी युद्धपोत भारतीय जहाजों की सुरक्षा में तैनात है. होर्मुज के लिए अरब सागर में आगे और भी जंगी बेड़े आ सकते हैं. आने वाले समय में हिंद महासागर में सरगर्मी बढ़ने वाली है.