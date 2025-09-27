Watch: 'ये लोग नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख भौचक्का रह गया अमेरिकी ब्लॉगर

Sabarimala Yatra American Blogger Video News: सबरीमाला यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को श्रद्धालुओं को हर साल जंगल और पहाड़ों में 54 किमी लंबा ट्रैक करना पड़ता है. एक अमेरिकी व्लॉगर ने जब यात्रियों को काले कपड़ों में यात्रा करते देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा.
How many km is the Sabarimala Yatra: सोचिए, जंगलों से होकर नंगे पांव 54 किलोमीटर चलना, पहाड़ चढ़ना और रास्ते भर कठिन नियमों का पालन करना. यह सब आसान काम नहीं है लेकिन भगवान अय्यप्पा के भक्त हर साल यह तपस्या पूरी श्रद्धा से निभाते हैं. केरल की पहाड़ियों पर बसे सबरीमला मंदिर तक पहुंचने की यह यात्रा सचमुच आस्था और धैर्य की मिसाल है.
हाल ही में अमेरिका के व्लॉगर जे (@jaystreazy) का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वे रास्ते में अयप्पा श्रद्धालुओं से मिले, जिन्होंने यह कठिन यात्रा पूरी की थी. जे ने देखा कि सभी काले कपड़े पहने थे. हैरान होकर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा- 'आप सब ब्लैक क्यों पहने हैं?'
सादगी में छिपा संदेश
भक्तों ने प्यार से जवाब दिया- 'यह सबरीमला की परंपरा है. काले कपड़े हमें सादगी और संयम की याद दिलाते हैं.' फिर उन्होंने बताया कि कैसे वे कई दिनों से शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं, ज़मीन पर सो रहे हैं और पूरी तरह साधना में लीन हैं.
श्रीलंका से पहुंचे भक्त
जे को तब और आश्चर्य हुआ, जब पता चला कि यह समूह श्रीलंका से आया है. उन्होंने पांच पहाड़ पार किए और नंगे पाँव 54 किलोमीटर चले. एक भक्त ने मुस्कुराकर कहा- 'हमने यात्रा पूरी कर ली, यह हमारे लिए भगवान से जुड़ने का अनोखा अनुभव है.'
सोशल मीडिया पर बजी तालियाँ
यह वीडियो 4 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. लोग न सिर्फ़ भक्तों की आस्था की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि जे की जिज्ञासा को भी सराह रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा- 'आपकी जिज्ञासा ने हमें भी इस परंपरा को बेहतर समझने का मौका दिया.'
लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के दिलचस्प कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भगवान अय्यप्पा ने लोगों को भोग-विलास छोड़कर सादगी और धर्म की राह दिखाई. भक्तों के काले वस्त्र और उनका अनुशासन उसी सीख की याद दिलाते हैं.' सचमुच, यह यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबक भी देती है.