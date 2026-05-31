शेर-चीते जितने खतरनाक, पल भरकर ले सकते हैं जान; भारत में पाले ये डॉग्स तो सीधा होगी जेल

Dogs Breed Banned In India: कुत्तों को प्राचनी काल से ही वफादार, रक्षक और पवित्र जीव जंतु माना गया है. इस जानवर को मोक्ष की यात्रा में मनुष्य के अंतिम सहयोगी के रूप में जाना जाता है. भारत समेत दुनियाभर में लोग कुत्तों की अलग-अलग प्रजातियां पालते हैं. यह अच्छा अनुभव होने के साथ ही कानूनी और व्यक्तिगत रूप से बड़ी जिम्मेदारी भी है. भारत में सार्वजनिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलता, आक्रामकता और अवैध प्रजनन प्रथाओं से जुड़ी चिंताओं के चलते कुत्तों की इन नस्लों को पालने में प्रतिबंध लगाया गया है. इन्हें पालने पर आपको जेल भी हो सकती है.

अमेरिकन बुलडॉग

बुलडॉग बेहद मजबूत, सुरक्षात्मक और आक्रामक कुत्ते होते हैं. ऐसे में केंद्र सरकार ने इन कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए अमेरिकन बुलडॉग की बिक्री, ब्रीडिंग और आयात पर प्रतिबंध लगाया है. देश में पहले से पाले जा रहे बुलडॉग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन और इंपोर्ट पर पूरी तरह रोक है.

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पिटबुल टेरियर

पिटबुल टेरियर अपनी ताकत और कुत्तों की लड़ाई में इस्तेमाल के इतिहास के चलते गल्बोल लेवल पर सबसे विवादित नस्लों में से एक है. भारत में भी कई हमलों की घटनाओं के बाद कुत्तों पर प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं. अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में इनकी ब्रीडिंग और बिक्री पर बैन लगाया है.

रॉटविलर

रॉटविलर अपनी मजबूत बनावट और रखवाली करने की प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, आक्रामक व्यवहार और हमलों को लेकर चिंताओं के चलते कुत्तों की इस ब्रीड को लेकर भारत सरकार ने बैन लगाने का आदेश जारी किया है. इस खूंखार नस्ल की बिक्री, ब्रीडिंग और आयात पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है.

डोगो अर्जेंटिनो

डोगो अर्जेंटिनो को मुख्य रूप से बड़े जानवरों के शिकार के लिए पाला जाता था. यह नस्ल अपनी ताकत और फुर्ती के लिए काफी मशहूर है.

दुनियाभर के कई देशों में इस नस्ल से जुड़े खतरों को देखते हुए इसपर प्रतिबंध लगाया गया है. भारत में भी यह ब्रीड कड़ी निगरानी में है.