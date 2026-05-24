Advertisement
trendingNow13227690
Hindi Newsदेशसारे आ गए, कोई छूट तो नहीं गया!, गर्मी से आराम पाने पहुंचे पहाड़, गाड़ी में ही खत्म हुआ वीकेंड; मनाली-रोहतांग में भीषण जाम के झाम में फंसे पर्यटक

सारे आ गए, कोई छूट तो नहीं गया!, गर्मी से आराम पाने पहुंचे पहाड़, गाड़ी में ही खत्म हुआ वीकेंड; मनाली-रोहतांग में भीषण 'जाम के झाम' में फंसे पर्यटक

उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं. देश के अधिकांश राज्यों में प्रचंड गर्मी ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है. वहीं, कुछ जगहों पर लंबी बिजली कटौती के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 24, 2026, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो- स्क्रीनग्रैब
फोटो- स्क्रीनग्रैब

Traffic Jam in Manali: उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं. देश के अधिकांश राज्यों में प्रचंड गर्मी ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है. वहीं, कुछ जगहों पर लंबी बिजली कटौती के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यही कारण है कि इस गर्मी से निजात पाने के बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं. इस सप्ताहांत मनाली और आस पास के पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसके बाद लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. 

दरअसल, मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं और यही कारण है कि यहां पर पर्टकों की भीड़ बढ़ी है, जिस कारण शहर के बाहर ही जाम का झाम देखने को मिल रहा है. गत शनिवार रात मनाली जाने वाले प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. कई घंटों तक लोग सड़कों पर ही फंसे रहे.  रई लोगों ने दावा किया कि वह पिछले कई घंटों से सड़कों पर फंसे हैं. 

हिमाचल में भी बढ़ा तापमान 

भले ही लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हो, लेकिन यहां पर भी पिछले कुछ दिनों में समान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है. हिमाचल के कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है और गर्मी का असर देखने को मिला है. हैरान करने वाली बात है कि हिमाचल के कई राज्यों किए मौसम विभाग ने लू और गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

चरमरा गई ट्रैफिक व्यवस्था 

पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से मनाली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है, जिसको कंट्रोल करना प्रशासन के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है. सोशल मीडिया पर मनाली और रोहतांग की सड़कों पर लंबे जाम के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. 
 
जानकारों ने क्या कहा? 

विशेषज्ञों ने बताया कि गर्मियों के दिनों में हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर हर साल भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिसको लेकर प्रशासन पहले से तैयारी बनाए रखने की कोशिश करता है. हालांकि, इस बार अचानक वीकेंड पर बड़ी संख्या में आए पर्यटकों  की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था काफी खराब हो गई है. 

आईएमडी ने जारी किया अलर्ट 

भीषण गर्मी के बीच लोगों के मन में बस एक सवाल है कि आखिर बारिश कब होगी. इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दो दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नजर नहीं आने वाला है. दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का यही रूप देखने को मिलेगा. आईएमडी ने लोगों से खुद का बचाव करने की अपील की है. 

यह भी पढ़ें: अगले 7 दिन भारी! कहीं आसमान से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Heat waveManaliHimachal Pradesh

Trending news

वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
world thyroid day
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
CJP
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
weather update
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
Jammu-kashmir
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..
S Jaishankar Marco Rubio Meeting
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..
भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले रूबियो
S Jaishankar
भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले रूबियो
रूसी सेना में भर्ती होने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं भारतीय? अबतक 49 की मौत
Russsian Army
रूसी सेना में भर्ती होने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं भारतीय? अबतक 49 की मौत
कांग्रेस ने घोंपा DMK के पीठ में छुरा...TVK का साथ देने पर बरसे स्टालिन
TVK
कांग्रेस ने घोंपा DMK के पीठ में छुरा...TVK का साथ देने पर बरसे स्टालिन
₹3 लाख का एक किलो आम! फसल देख उड़े होश, अब लाठी लेकर रात भर जाग रहा यह किसान
Miyazaki Mango
₹3 लाख का एक किलो आम! फसल देख उड़े होश, अब लाठी लेकर रात भर जाग रहा यह किसान
क्या वाकई पृथ्वी को भूनने की तैयारी में है सूरज? NASA ने बताया इस तपिश का पूरा सच
nasa
क्या वाकई पृथ्वी को भूनने की तैयारी में है सूरज? NASA ने बताया इस तपिश का पूरा सच