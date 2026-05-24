सारे आ गए, कोई छूट तो नहीं गया!, गर्मी से आराम पाने पहुंचे पहाड़, गाड़ी में ही खत्म हुआ वीकेंड; मनाली-रोहतांग में भीषण 'जाम के झाम' में फंसे पर्यटक

Trending Photos
Traffic Jam in Manali: उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं. देश के अधिकांश राज्यों में प्रचंड गर्मी ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है. वहीं, कुछ जगहों पर लंबी बिजली कटौती के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यही कारण है कि इस गर्मी से निजात पाने के बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं. इस सप्ताहांत मनाली और आस पास के पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसके बाद लंबा ट्रैफिक जाम लग गया.
दरअसल, मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं और यही कारण है कि यहां पर पर्टकों की भीड़ बढ़ी है, जिस कारण शहर के बाहर ही जाम का झाम देखने को मिल रहा है. गत शनिवार रात मनाली जाने वाले प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. कई घंटों तक लोग सड़कों पर ही फंसे रहे. रई लोगों ने दावा किया कि वह पिछले कई घंटों से सड़कों पर फंसे हैं.
भले ही लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हो, लेकिन यहां पर भी पिछले कुछ दिनों में समान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है. हिमाचल के कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है और गर्मी का असर देखने को मिला है. हैरान करने वाली बात है कि हिमाचल के कई राज्यों किए मौसम विभाग ने लू और गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है.
#WATCH | Manali, Himachal Pradesh: Traffic congestion was seen late last night due to the rise in the number of tourists in the city. (23.05) pic.twitter.com/E5OEKOa0A2
— ANI (@ANI) May 24, 2026
पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से मनाली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है, जिसको कंट्रोल करना प्रशासन के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है. सोशल मीडिया पर मनाली और रोहतांग की सड़कों पर लंबे जाम के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.
जानकारों ने क्या कहा?
विशेषज्ञों ने बताया कि गर्मियों के दिनों में हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर हर साल भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिसको लेकर प्रशासन पहले से तैयारी बनाए रखने की कोशिश करता है. हालांकि, इस बार अचानक वीकेंड पर बड़ी संख्या में आए पर्यटकों की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था काफी खराब हो गई है.
भीषण गर्मी के बीच लोगों के मन में बस एक सवाल है कि आखिर बारिश कब होगी. इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दो दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नजर नहीं आने वाला है. दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का यही रूप देखने को मिलेगा. आईएमडी ने लोगों से खुद का बचाव करने की अपील की है.
यह भी पढ़ें: अगले 7 दिन भारी! कहीं आसमान से आग बरसेगी, कहीं बारिश मचाएगी तबाही; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम?
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.