'द कश्मीर फाइल्स' पर बोले पवार, कहा- दुर्भाग्य! सत्ता में बैठे लोगों ने इसका किया प्रचार

मुंबई: एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar ) ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर समाज में दरार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है.

एनसीपी (NCP) के सीनियर नेता शरद पवार ने कहा, 'एक शख्स ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाते हुए फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) बनाई. उसमें दिखाया गया कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक पर हमला करते हैं. जब मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं तो हिंदू समुदाय असुरक्षित हो जाता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया.'

Maharasthra | A man made a movie (The Kashmir Files) showing atrocities on Hindus. It depicted that majority always attacks minority &when that majority is Muslim, the Hindu community gets insecure. It's unfortunate that people in power promoted this movie:Sharad Pawar, NCP(10.4) pic.twitter.com/hTKxPp6JvS

