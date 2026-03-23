'ऐसे मामलों पर कोर्ट फैसले नहीं लेता...,' कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग

High Court On LPG Shortage: पश्चिम एशिया में जंग के बीच भारत में LPG सिलेंडरों की किल्लत बढ़ गई है. इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट में LPG की पर्याप्त सप्लाई की मांग को लेकर याचिका दायर की गई. वहीं अब सोमवार ( 23 मार्च 2026) को हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि LPG का बंटवारा गवर्मेंट पॉलिसी का मामला है और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि अदालतों के लिए.

LPG को लेकर पहुंचे कोर्ट

यह याचिका संविधान के आर्टिकल 226 के तहत कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की कमी को लेकर चिंताओं के बीच दायर की गई थी, जिसमें एसोसिएशन ने कहा कि इससे होटलों और रेस्टोरेंट्स खासतौर से बेंगलुरु के कामकाज पर असर पड़ा है. एसोसिएशन ने केंद्र सरकार, कर्नाटक सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को LPG सिलेंडरों की नियमित और बिना बाधा के सप्लाइ सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की थी. साथ ही सप्लाई को तुरंत बहाल करने के लिए अंतरिम राहत की भी मांग की थी.

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हाई कोर्ट ने राहत देने से किया मना

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि LPG के डिस्ट्रिब्यूशन, सप्लाई और प्राथमिकता से जुड़ फैसले नीतिगत और प्रशासनिक पहलुओं पर आधारित होते हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामले कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और कानून के उल्लंघन के मामले को छोड़कर कोर्ट द्वारा इन पर फैसला नहीं लिया जा सकता. संगठन ने तर्क दिया कि इस कमी के चलते होटलों-रेस्टोरेंट्स का दैनिक काम प्रभावित हुआ है और इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है. संगठन ने यह भी कहा कि सप्लाई से जुड़ी समस्याएं उन पॉलिसी डिसिजन से जुड़ी हैं जिनमें बिजनेस यूजर्स की तुलना में डोमेस्टिक कस्टमर्स को प्राथमिकता दी गई है.

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आजीविका पर भारी पड़ी LPG की रुकावट

याचिका में यह भी बताया गया कि बेंगलुरु में बड़ी संख्या में होटल और भोजनालय अपने संचालन के लिए LPG पर निर्भर हैं. ऐसे में सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट से वित्तीय नुकसान हो सकता है और रोजगार प्रभावित हो सकता है. इससे पहले कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने को कहा था. हालांकि, अपने अंतिम आदेश में कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह LPG के आवंटन के संबंध में निर्देश जारी नहीं कर सकता.