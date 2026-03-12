Advertisement
trendingNow13138790
Hindi Newsदेशमिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी ने की ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा

मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी ने की ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा

Iran News: पीएम नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की. पीएम मोदी ने क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता जताई हुए क्या कुछ कहा, आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी ने की ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा

PM Modi speaks with Iranian President Masoud Pezeshkian: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति सूद पेजेशकियन के साथ फोन पर अहम बातचीत की है. टेलिफोन पर हुई चर्चा के बाद  पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखकर ईरानी नेता के साथ हुई अहम बातचीत का ब्योरा साझा किया है. पीएम मोदी ने लिखा- 'मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से क्षेत्रीय गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए बातचीत की है. इस दौरान मैंने तनाव बढ़ने से रोकने, नागरिकों की जान की हिफाजत और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई भारत की प्राथमिकता

ईरानी राष्ट्रपति के साथ संवाद के बीच  पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और माल एवं ऊर्जा के निर्बाध परिवहन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुश्किल समस्याओं का समाधान संवाद एवं कूटनीति के जरिए करने की अपील भी की.'

जंग का 14वां दिन

इस चर्चा के बीच मिडिल ईस्ट की जंग 14वें दिन में प्रवेश कर गई है. फिलहाल युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है. बिना कोई पक्षकार बने इस युद्ध का भारत पर एक बड़ा असर ये पड़ रहा है कि खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं. उनकी सुरक्षा के अलावा देश की ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर पीएम मोदी का ईरानी राष्ट्रपति से बात करना भारत के लिए एक शुभ संकेत है.

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर दुनियाभर की इकॉनमी पर साफ-साफ दिख रहा है. तेल और एलपीजी जैसी गैसों के दाम तेजी से बढे हैं. इसके साथ ही वैश्विक बाजारों में महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव और पाबंदियों की वजह से तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है.

क्या चाहता है ईरान?

पीएम मोदी से फोन पर चर्चा से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अमेरिका और इजरायल को दो टूक चेताते हुए कहा था कि युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता यह है कि ईरान के 'वैध अधिकारों' को स्वीकार किया जाए, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ ठोस अंतरराष्ट्रीय गारंटी दी जाए. अगर इन तीनों शर्तों को मान लिया जाता है तो तेहरान जंग समाप्त करने के लिए तैयार हो सकता है.

यह भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान पर परमाणु बम चला सकता है इजरायल? अमेरिकी एक्सपर्ट ने चौंकाया 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

middle east conflict

Trending news

युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
weather news
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
LPG Crisis
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
OBC reservation
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला