मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी ने की ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा

PM Modi speaks with Iranian President Masoud Pezeshkian: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति सूद पेजेशकियन के साथ फोन पर अहम बातचीत की है. टेलिफोन पर हुई चर्चा के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखकर ईरानी नेता के साथ हुई अहम बातचीत का ब्योरा साझा किया है. पीएम मोदी ने लिखा- 'मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से क्षेत्रीय गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए बातचीत की है. इस दौरान मैंने तनाव बढ़ने से रोकने, नागरिकों की जान की हिफाजत और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई भारत की प्राथमिकता

ईरानी राष्ट्रपति के साथ संवाद के बीच पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और माल एवं ऊर्जा के निर्बाध परिवहन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुश्किल समस्याओं का समाधान संवाद एवं कूटनीति के जरिए करने की अपील भी की.'

जंग का 14वां दिन

इस चर्चा के बीच मिडिल ईस्ट की जंग 14वें दिन में प्रवेश कर गई है. फिलहाल युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है. बिना कोई पक्षकार बने इस युद्ध का भारत पर एक बड़ा असर ये पड़ रहा है कि खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं. उनकी सुरक्षा के अलावा देश की ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर पीएम मोदी का ईरानी राष्ट्रपति से बात करना भारत के लिए एक शुभ संकेत है.

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर दुनियाभर की इकॉनमी पर साफ-साफ दिख रहा है. तेल और एलपीजी जैसी गैसों के दाम तेजी से बढे हैं. इसके साथ ही वैश्विक बाजारों में महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव और पाबंदियों की वजह से तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है.

क्या चाहता है ईरान?

पीएम मोदी से फोन पर चर्चा से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अमेरिका और इजरायल को दो टूक चेताते हुए कहा था कि युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता यह है कि ईरान के 'वैध अधिकारों' को स्वीकार किया जाए, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ ठोस अंतरराष्ट्रीय गारंटी दी जाए. अगर इन तीनों शर्तों को मान लिया जाता है तो तेहरान जंग समाप्त करने के लिए तैयार हो सकता है.

