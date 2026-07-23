सरकार ने शुरू किया 'डैमेज कंट्रोल' मिशन, शिक्षा सचिव विनीत जोशी पर गिरी पहली गाज; अब इन्हें बनाया गया नया एजुकेशन सेक्रेटरी

बताते चलें कि नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थक पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनके प्रदर्शन में अब हिंसक तत्व भी शामिल हो चुके हैं, जो पिछले कई दिनों से दिल्ली में उत्पात मचाने में लगे हैं. उनके प्रदर्शन में करीब सवा सौ लोग घायल हो चुके हैं.