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सरकार ने शुरू किया 'डैमेज कंट्रोल' मिशन, शिक्षा सचिव विनीत जोशी पर गिरी पहली गाज; अब इन्हें बनाया गया नया एजुकेशन सेक्रेटरी

CJP Protest Latest Updates: सरकार ने जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के हिंसक प्रदर्शन से हो रहे नुकसान से निपटने के लिए 'डैमेज कंट्रोल' मिशन शुरू कर दिया है. इसके तहत पहली गाज शिक्षा सचिव विनीत जोशी पर गिरी है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 23, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:53 PM IST
सरकार ने शुरू किया 'डैमेज कंट्रोल' मिशन, शिक्षा सचिव विनीत जोशी पर गिरी पहली गाज; अब इन्हें बनाया गया नया एजुकेशन सेक्रेटरी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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