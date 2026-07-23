सरकार ने शुरू किया 'डैमेज कंट्रोल' मिशन, शिक्षा सचिव विनीत जोशी पर गिरी पहली गाज; अब इन्हें बनाया गया नया एजुकेशन सेक्रेटरी

CJP Protest Latest News: जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच सरकार ने शिक्षा सचिव को बदल दिया है. अब मौजूदा शिक्षा सचिव विनीत जोशी की जगह पर राजस्थान कैडर के आईएएस नरेश पाल गंगवार नए एजुकेशन सेक्रेटरी बनाए गए हैं. सरकार की इस कवायद को प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत करने की कवायद माना जा रहा है.
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अपाइंटमेंट कमेटी ने गुरुवार को कई सचिवों के तबादले कर दिए. मौजूदा शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर पंचायत राज विभाग में सेक्रेटरी बनाया गया है. उनकी जगह पर अब पशुधन विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार को देश का नया शिक्षा सचिव बनाया गया है.
बताते चलें कि नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थक पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनके प्रदर्शन में अब हिंसक तत्व भी शामिल हो चुके हैं, जो पिछले कई दिनों से दिल्ली में उत्पात मचाने में लगे हैं. उनके प्रदर्शन में करीब सवा सौ लोग घायल हो चुके हैं.
हटाए गए निवर्तमान शिक्षा सचिव विनीत जोशी मणिपुर कैडर के 1992 बैच के अधिकारी थे. वे जनवरी 2025 से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सचिव पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वे सीबीएसई में सचिव रह चुके थे. इसके बाद उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का पहले महानिदेशक बनाया गया था, जो NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराती है.
वहीं उनकी जगह लेने वाले नरेश पाल गंगवार राजस्थान कैडर के 1994 बैच के अधिकारी हैं. वे फिलहाल केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे. अब उन्हें शिक्षा विभाग का सचिव बनाया या है.