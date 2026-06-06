Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /TMC में इस्तीफों की झड़ी के बीच अचानक दिल्ली क्या करने पहुंचे अभिषेक बनर्जी? आज भी लगा एक झटका

TMC में इस्तीफों की झड़ी के बीच अचानक दिल्ली क्या करने पहुंचे अभिषेक बनर्जी? आज भी लगा एक झटका

टीएमसी छोड़ने वाले हों या पाला बदलने वाले, सबका कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी थी. जब सरकार ही चली गई तो डूबती नाव में कोई क्यों बैठे, क्या इसीलिए धड़ाधड़ इस्तीफों की झड़ी लगी है. अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अजमल सिद्दीकी, मेयर फिरहाद हाकिम समेत दर्जनों नेताओं का इस्तीफा हो चुका है. इस बीच अभिषेक बनर्जी दिल्ली क्यों पहुंचे, आइए जानते हैं.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 06, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:56 PM IST
TMC में इस्तीफों की झड़ी के बीच अचानक दिल्ली क्या करने पहुंचे अभिषेक बनर्जी? आज भी लगा एक झटका
Image Credit: (अभिषेक बनर्जी फाइल फोटो)

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज़ से जुड़ाव 2018 में हुआ. ज़ी मीडिया नेटवर्क के इंटरनेशनल चैनल WION के साथ दो साल काम करके कई देशों में मौजूद ब्यूरो के जरिए वैश्विक राजनीति को करीब से देखा और समझा. अंतरराष्ट्रीय ख़बरों के सबसे प्रतिष्ठित प्राइम टाइम न्यूज़ शो Gravitas के साथ 'The West Asia Post', 'One Africa', WION Wings और WION Traveller जैसे शो ऑन एयर कराए और टीम के साथ हिंदी भाषा में लाइव इंटरप्रिटेशन भी किया. 2004 में शुरू हुए इस सफर में एंकरिंग, रिपोर्टिंग और रनडाउन संभालने का भरपूर मौका भी मिला.

ज़ी न्यूज़ डिजिटल में कार्यरत श्वेतांक समसामायिक मुद्दों पर ख़बरें लिखने के साथ ओपिनियन भी लिखते हैं. चार लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर कर चुके श्वेतांक ने पत्रकारिता का ककहरा दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से सीखा. जर्नलिज्म में PG डिप्लोमा करने के बाद एम.ए. (मास कम्युनिकेशन) और एम.ए. पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्य हैं. आप shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल कर उनसे सीधे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नूंह में अवैध पानी कनेक्शनों पर बड़ी कार्रवाई, मुख्य पाइपलाइन से काटे गए 53 कनेक्शन
nuh news1 min ago
2
Punjab news13 min ago
3
neet ug 202618 min ago
4
IND vs AFG23 min ago
5
weather update27 min ago