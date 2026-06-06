/TMC में इस्तीफों की झड़ी के बीच अचानक दिल्ली क्या करने पहुंचे अभिषेक बनर्जी? आज भी लगा एक झटका

TMC Row and Abhishek Banerjee Delhi visit: टीएमसी (TMC) में ताबड़तोड़ इस्तीफों की झड़ी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अचानक वीकेंड पर दिल्ली पहुंचे तब 'बुआ' और 'भतीजे' के बचे-खुचे वफादारों में खुसुर-फुसर होने लगी कि अब राम जाने आगे क्या होगा. टीएमसी में दो फाड़ के बाद बुआ-भतीजे की जोड़ी के पास मुट्ठी भर विधायक-सांसद भी नहीं बचे हैं. ऐसे में अभिषेक के दिल्ली दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि अब उनके पास पार्टी में कितना स्टेक बचा है और वो दिल्ली में क्या करने आए हैं.
चुनाव नतीजों में टीएमसी के हारे हुए लोग तो उन्हें दोष दे ही रहे थे, जीतने वालों ने भी उन्हें ही खलनायक बता दिया. ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जो दीदी के बाद नंबर 2 माने जाते थे, आज उनकी हालत दो कौड़ी की भी नहीं रह गई है. सब उन्हें ही हार का विलेन ठहरा रहे हैं. खुलेआम जनता को टीएमसी के पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाने वाले अभिषेक बनर्जी पर जनता अंडे फेंककर विरोध जता रही है. वो खुलेआम बीजेपी नेताओं को धमकाते थे. नतीजे आने के एक दिन पहले तक कह रहे थे सरकार बन जाएगी, फिर देखेंगे, बीजेपी नेताओं और समर्थकों को कौन बचाने आएगा.
आज बुआ-भतीजे की हालत ये हो गई है कि आधे मुस्लिम विधायकों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है. अब एक-एक कर सारे बागी गुट यानी ऋतब्रत बनर्जी की टीम में शामिल हो गए हैं. यहां तक कि दीदी के बेहद करीबी मेयर कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हाकिम तक का मेयर पद से इस्तीफा हो गया है. टीएमसी ने 2026 के विधानसभा चुनावों में 80 सीट जीती थीं लेकिन उसके 58 विधायकों ने हाल ही में ममता बनर्जी के फैसले की नाफरमानी करते हुए ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया. इसमे चौंकाने वाली खबर ये है कि उन 58 विधायकों में से 17 मुस्लिम विधायक हैं.
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राज्य सचिव मोहम्मद अजमल सिद्दीकी तक ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी में कामकाज के माहौल से वह असंतुष्ट हैं और अब आगे जुड़ाव जारी रखना संभव नहीं है. उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि अभिषेक बनर्जी के साथ काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है.
2026 में हुए विधानसभा चुनावों में तीन-तीन सिंटिंग सीएम हारने के बाद से विपक्ष को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने की चर्चा थी. डीएमके को छोड़कर टीवीके का दामन थामने वाली कांग्रेस को स्टालिन कोस रहे हैं. इसके बावजूद इंडिया अलायंस की आठ जून को दिल्ली में होने जा रही बैठक में हिस्सा लेने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को आना था. माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद टीएमसी सांसदों और अन्य नेताओं का लॉयल्टी टेस्ट लेने शनिवार को दिल्ली पहुंच गए हैं. रविवार को उनकी कुछ बैठकें है. ममता और उनके चंद वफादारों को छोड़कर सब अभिषेक बनर्जी पर फायर हैं, इसलिए वो करियर बचाने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं.