जम्मू के एनआईए दफ्तर पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, जारी हुआ अलर्ट

NIA Office Jammu: हाई अलर्ट के बीच जम्मू में असॉल्ट राइफल का टेलीस्कोप बरामद हुआ है. जम्मू में एनआईए के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर टेलीस्कोप मिलने से एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस घातक एडवांस मशीन गन का टेलीस्कोप मिला है वो चाइनीज है. चीन में बना राइफिल टेलीस्कोप कहां से आया, उसकी गन कहां है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब, सेना, सुरक्षाबल और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम तलाश रही हैं. पुलिस विभाग के के आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं. मामले की जांच जारी है.

जम्मू पर फोकस

आपको बताते चलें कि बीते 18 महीनों से आतंकवादियों ने कश्मीर के बजाए जम्मू को आतंकी हब बनाकर एजेंसियों को चमका देना शुरू किया है. कश्मीर घाटी में तेजी से हालात बदल रहे हैं. जम्मू में आतंकवादियों की हरकत को काउंटर करने के लिए सेना ने विशेष कमांडो ग्राउंड जीरो पर उतारे हैं.

कराईसाईज टीम के कमांडो

जम्मू में चीनी टेलीस्कोप मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं. एजेंसियों ने किसी भी तरह के आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए ग्राऊंड जीरो पर खतरनाक कराईसाईज टीम के कमांडो उतार दिए हैं. खासकर जम्मू शहर में प्रवेश करने वाली सभी गाड़ियों को सीआरटी (CRT) द्वारा रोक कर पूरी तसल्ली के साथ चेक करने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है. एनआईए (NIA) मुख्यालय के पास असॉल्ट राइफल का टेलीस्कोप मिलने के बाद न सिर्फ जांच एजेंसी एनआईए के दफ्तर बल्कि सभी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है.

जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से नापाक गतिविधियामं देखने को मिली है. आतंकवादियों और फिदायीनों के रहमोकरम पर चलने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई नई-नई साजिश रचकर हालात खराब करना चाहते हैं. सेना और सुरक्षाबल हर आतंकी घुसपैठ और हमलों की साजिश नाकाम कर रहे हैं. सांबा में पुलिस प्रशासन को एक गुब्बारा मिला है. जिसकी जांच में विदेशी मुद्रा का नोट बरामद हुआ है.

सांबा पुलिस अब उस गुब्बारे के संबंध में जांच कर रही है. इस बीच सांबा पुलिस ने एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. वहीं इलाके में उन सभी लोगों को जागरूक और चेक किया जा रहा है जिनके पास सीमा पार यानी पाकिस्तान के कोड +92 वाले कई मोबाइल नंबरों से फोन आ रहे हैं. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच जारी है और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है.