ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में आया 1000 KM की रेंज वाला महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में पाकिस्तान!

Hindi Newsदेशईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में आया 1000 KM की रेंज वाला महाशक्तिशाली शेषनाग, जिससे खौफ में पाकिस्तान!

Israel Iran war: ईरान के महायुद्ध से दुनिया में जो खलबली मची हुई है, उसके बीच भारत अपनी ड्रोन पावर में लगातार इजाफा कर रहा है. ड्रोन मिशन से जुड़ी गर्व करने वाली हमारी ये खबर आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए. 

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 07, 2026, 11:53 PM IST
Sheshnaag: भारत की सेना लॉन्ग रेंज ड्रोन प्लान पर अपना फोकस बनाए हुए है. लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने में माहिर ड्रोन शेषनाग-150 को भारतीय कंपनी बना रही है. सऊदी अरब में हुए एयर शो के दौरान दुनिया इसकी पहली झलक देख चुकी है. इसकी रेंज एक हजार किलोमीटर है. इसके साथ 40 किलोग्राम तक का विस्फोटक भेजा जा सकता है. इस ड्रोन की फायर पावर भारत की नाग और ध्रुवास्त्र जैसी टैंक रोधी मिसाइलों के बराबर है. 'शेषनाग' लगातार पांच घंटों तक अपने टारगेट का पीछा कर सकता है. इस महाशक्तिशाली ड्रोन की यूएसपी यानी खासियत ये है कि अगर सैटेलाइट से GPS सिग्नल ना भी मिले तब भी 'शेषनाग' अपने टारगेट की ओर बिना रुके आगे बढ़ सकता है. 'शेषनाग' की जीपीएस के बिना उड़ने की क्षमता इसे सिग्नल जैमिंग के खिलाफ एक कवच देती है.

'ड्रोन युद्ध' का दौर

यूक्रेन से लेकर ईरान के युद्ध तक. ड्रोन का सामरिक महत्व दुनिया समझ चुकी है. ईरान के युद्ध में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान के शाहेद ड्रोन से निपटने के लिए अमेरिकी सेना को यूक्रेन के सैन्य हलकों की मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रूस ने ईरान की तकनीक पर बने ड्रोन का इस्तेमाल किया है. इसी वजह से भारत अपनी ड्रोन क्षमताओं में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है. भारतीय सेना ने तो थलसेना की हर बटालियन में एक अशनी नाम का प्लाटून तैनात कर दिया है. इस प्लाटून के जवानों को निगरानी और हमला करने वाले ड्रोन को चलाने की ट्रेनिंग दी गई है.

ड्रोन के जरिए हमला करने के साथ भारत ने ड्रोन से बचाव करने की क्षमता हासिल करने की तरफ भी कदम बढाए हैं.

सेना का 'यम'

वर्तमान ईरान युद्ध में आपने एक तस्वीर कई बार देखी होगी जब एक साथ बहुत सारे ड्रोंस हमला करते हैं और अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाते हैं. सामरिक भाषा में इस रणनीति को स्वार्म कहा जाता है जिसका मतलब है एक साथ बहुत सारे ड्रोन दागना. ज्यादा तादाद में होने की वजह से हवाई रक्षा प्रणाली सभी ड्रोंस को गिरा नहीं पाती और कुछ अपने टारगेट को बर्बाद कर देते हैं. ऐसे खतरे से निपटने के लिए सेना के लिए यम नाम का सिस्टम तैयार किया जा रहा है.

यम सिस्टम को भी भारत में ही तैयार किया गया है. अभी 5 मार्च को ही इसका पहला टेस्ट भी पूरा किया जा चुका है. यम सिस्टम का एक रॉकेट लॉन्चर एक ही समय में 10 से ज्यादा ड्रोन को एक साथ मार गिरा सकता है. हवा में उड़ते हुए ड्रोन से जब रॉकेट टकराता है तो उस वक्त रॉकेट की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है. यानी रॉकेट लगने के बाद दुश्मन के ड्रोन के परखच्चे उड़ना तय है. यम सिस्टम के रॉकेट चार किलोमीटर दूर तक किसी भी छोटे या बड़े ड्रोन को रोक सकते हैं. इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लागत. यम सिस्टम के एक रॉकेट की लागत महज 80 हजार रुपए हैं. आप इस फैक्टर को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो सोंगर ड्रोन दागे थे उनकी कीमत एक करोड़ रुपए है और ऐसे ड्रोन को सिर्फ 80 हजार रुपए की लागत से यम सिस्टम तबाह कर देगा.

 

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोंस को मार गिराने के लिए भारतीय सेना ने लेजर आधारित सिस्टम और आकाश हवाई रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया था. जब ये यम सिस्टम तैयार हो जाएगा तो भारत के पास दुश्मन के ड्रोंस से निपटने के लिए एक मिनी आयरन डोम होगा जिसकी लागत काफी कम और निशाना बहुत अचूक होगा.

