Taj Mahal: 22 कमरों के विवाद के बीच एलन मस्क ने ताजमहल को बताया 'असली अजूबा'

Elon Musk on Taj Mahal: इन दिनों देश में एक बार फिर ताजमहल के इतिहास (History of Tajmahal) को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है. इसी बीच अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क (Elon Musk) ने ताजमहल को लेकर एक ट्वीट करके दुनिया को चौंका दिया है. एलन मस्क की मानें तो ताजमहल 'वास्तव में दुनिया का अजूबा है'.

एलन मस्क (Elon Musk) ने अपने ट्वीट में उस टूर को याद किया जब वह साल 2007 में ताजमहल (Tajmahal) को देखने आए थे. उन्होंने अपनी भारत यात्रा की उस पर एक नोट लिखा है. एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'यह चौंकाने वाला है. मैं 2007 में वहां गया हूं और ताजमहल भी देखा, यह सच में दुनिया का एक अजूबा है.'

It is amazing. I visited in 2007 and also saw the Taj Mahal, which truly is a wonder of the world.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022