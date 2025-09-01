'हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे...', वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement
trendingNow12904817
Hindi Newsदेश

'हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे...', वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप

Rahul-Tejashwi Voter Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन होने वाला है.     

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 01, 2025, 02:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे...', वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप

Voter Adhikari Yatra: बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी. यह यात्रा रोहतास के सासाराम  जिले से शुरु हुई थी. वहीं आज सोमवार 1 सितंबर 2025 को इस यात्रा का अंतिम दिन है. बिहार की राजधानी पटना में आज इसका समापन किया जाएगा. इस खास मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान से इंडिया गठबंधन की ओर से एक पैदल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसका समापन अंबेडकर मूर्ति के समक्ष होगा. 

तस्वीर से गायब राजद 
समापन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं. वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के किसी भी नेता की तस्वीर नहीं लगाई गई है, ना ही लालू प्रसाद यादव और ना ही उनके पुत्र तेजस्वी यादव की कोई होर्डिंग या तस्वीर देखी गई है, जिसको लेकर अब भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसा है. 

ये भी पढ़ें- राजवंश की गद्दी नहीं अपने दम पर राजा बने थे ये 6 हिंदू शासक, शौर्य से खड़ा किया साम्राज्य  

Add Zee News as a Preferred Source

अमित मालवीय ने ली चुटकी 
अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट इसको लेकर पोस्ट करते हुए लिखा,' कांग्रेस को बिहार से गायब किया राजद ने, और अब कांग्रेस राजद को गायब करने पर तुली है. देश की राजनीति से कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है और आगे भी उसके दिखने के कोई आसार नहीं. लगता है राहुल गांधी ने ठान लिया है. हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे.' उन्होंने आगे लिखा,' राहुल गांधी और लालू प्रसाद जी की दुश्मनी कोई नई नहीं है. लालू जी को चुनावी राजनीति से बाहर करने का काम कांग्रेस सरकार के दौरान राहुल गांधी ने ही किया था. आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है. राहुल गांधी ने तेजस्वी को बाहर करने का संकेत दे दिया है.' उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद दिसंबर की ठंड में महाठगबंधन में जो भेड़ियाधसान मचने वाला है, उसकी शुरुआत कांग्रेस ने आज गांधी मैदान से कर दी है.  

ये भी पढ़ें- Nitin Gadkari: 'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना ही अच्छा नेता', नागपुर में ये क्या बोले गए नितिन गडकरी?

क्या है वोटर अधिकार यात्रा ?  
बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू की गई थी. इसका नेतृत्व राहुल गांधी ने किया, जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में हेराफेरी और वोट चोरी के कथित आरोपों को उजागर करना, मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और निर्वाचन आयोग की विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ अभियान चलाना था.  (इनपुट-आईएएनएस) 

FAQ 

वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य
वोटर अधिकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में हेराफेरी और वोट चोरी के आरोपों को उजागर करना, मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और निर्वाचन आयोग की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के खिलाफ अभियान चलाना था. 

अमित मालवीय ने क्या कहा? 
अमित मालवीय ने कहा है कि चुनाव हारने के बाद दिसंबर की ठंड में महाठगबंधन में जो भेड़ियाधसान मचने वाला है, उसकी शुरुआत कांग्रेस ने आज गांधी मैदान से कर दी है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Voter Adhikari Yatra

Trending news

Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
;