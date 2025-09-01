'हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे...', वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप

Voter Adhikari Yatra: बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी. यह यात्रा रोहतास के सासाराम जिले से शुरु हुई थी. वहीं आज सोमवार 1 सितंबर 2025 को इस यात्रा का अंतिम दिन है. बिहार की राजधानी पटना में आज इसका समापन किया जाएगा. इस खास मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान से इंडिया गठबंधन की ओर से एक पैदल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसका समापन अंबेडकर मूर्ति के समक्ष होगा.

तस्वीर से गायब राजद

समापन कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं. वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के किसी भी नेता की तस्वीर नहीं लगाई गई है, ना ही लालू प्रसाद यादव और ना ही उनके पुत्र तेजस्वी यादव की कोई होर्डिंग या तस्वीर देखी गई है, जिसको लेकर अब भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसा है.

अमित मालवीय ने ली चुटकी

अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट इसको लेकर पोस्ट करते हुए लिखा,' कांग्रेस को बिहार से गायब किया राजद ने, और अब कांग्रेस राजद को गायब करने पर तुली है. देश की राजनीति से कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है और आगे भी उसके दिखने के कोई आसार नहीं. लगता है राहुल गांधी ने ठान लिया है. हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे.' उन्होंने आगे लिखा,' राहुल गांधी और लालू प्रसाद जी की दुश्मनी कोई नई नहीं है. लालू जी को चुनावी राजनीति से बाहर करने का काम कांग्रेस सरकार के दौरान राहुल गांधी ने ही किया था. आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है. राहुल गांधी ने तेजस्वी को बाहर करने का संकेत दे दिया है.' उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद दिसंबर की ठंड में महाठगबंधन में जो भेड़ियाधसान मचने वाला है, उसकी शुरुआत कांग्रेस ने आज गांधी मैदान से कर दी है.

क्या है वोटर अधिकार यात्रा ?

बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू की गई थी. इसका नेतृत्व राहुल गांधी ने किया, जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में हेराफेरी और वोट चोरी के कथित आरोपों को उजागर करना, मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और निर्वाचन आयोग की विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ अभियान चलाना था. (इनपुट-आईएएनएस)

