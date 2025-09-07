'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', वोटर अधिकार यात्रा के बाद मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी तो अमित मालवीय ने कसा तंज
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', वोटर अधिकार यात्रा के बाद मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी तो अमित मालवीय ने कसा तंज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मलेशिया के लंगकावी में एक तस्वीर सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर एक बार फिर निशाना साधा है. बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी की सफेद टोपी और जींस शॉर्ट्स में छुट्टी के दौरान की एक तस्वीर साझा करते हुए X पर तंज कसा.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:14 AM IST
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', वोटर अधिकार यात्रा के बाद मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी तो अमित मालवीय ने कसा तंज

बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मलेशिया के लंगकावी में छुट्टियां मनाने के लिए रवाना हो गए. इस पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. BJP आईटी सेल के प्रमुख, अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'लगता है बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल कांग्रेस के युवराज से सहन नहीं हुई, इसलिए उन्हें छुट्टी पर भागना पड़ा. या फिर यह कोई गुप्त बैठक है, जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए.' इस टिप्पणी के जरिए बीजेपी ने राहुल गांधी की छुट्टी पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक मंशा और पारदर्शिता को लेकर निशाना साधा है. 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मलेशिया के लंगकावी में एक तस्वीर सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन पर एक बार फिर निशाना साधा है. बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी की सफेद टोपी और जींस शॉर्ट्स में छुट्टी के दौरान की एक तस्वीर साझा करते हुए X पर तंज कसते हुए लिखा, 'जब लोग असली मुद्दों से जूझ रहे हैं, तब राहुल गांधी गायब होने और छुट्टियां मनाने की कला को और परफेक्ट कर रहे हैं.' यह टिप्पणी उस समय आई है जब राहुल गांधी ने हाल ही में RJD नेता तेजस्वी यादव के साथ 'वोटर अधिकार यात्रा' पूरी की थी.

 

1 सितंबर को खत्म हुई थी वोटर अधिकार यात्रा
यह यात्रा 1 सितंबर को समाप्त हुई थी, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने लगभग 1,300 किलोमीटर की दूरी तय की, 25 जिलों और करीब 110 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया. बीजेपी की तरफ से यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब विपक्ष खुद को आगामी चुनावों के लिए तैयार कर रहा है, और राहुल गांधी की विदेश यात्रा को राजनीतिक तौर पर ‘अवसरवादी विश्राम’ के रूप में पेश किया जा रहा है.

राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्राएं अनुचितः बीजेपी 
ये कोई नया मामला नहीं है जब बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेशी यात्रा पर सवाल खड़े किए हों. इसके पहले भी बीजेपी लंबे समय से राहुल की गुप्त विदेश यात्राओं को लेकर सवाल उठाती रही है. इस साल बजट के सत्र के दौरान भी राहुल गांधी वियतनाम दौरे पर निकल गए थे तब भी बीजेपी ने उन्हें घेरा था. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की इन गुप्त यात्राओं के बारे में सार्वजनिक खुलासा क्यों नहीं किया जाता है. बीजेपी के मुताबिक सदन में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभाल रहे राहुल गांधी को इस तरह से गुप्त विदेशी यात्राएं नहीं करनी चाहिए. ये गलत है. इसके पहले रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे को उठाया था और अब अमित मालवीय ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर मामला बताया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

