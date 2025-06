'दीदी, मेरी बात सुनिए, अब आपका...', अमित शाह ने कोलकाता में भरी हुंकार, CM ममता को सुनाई खरी-खरी

Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि हमें पश्चिम बंगाल में घुसपैठ रोकनी है, यहां से हिंदुओं का पलायन रोकना है. उन्होंने कहा कि अब टीएमसी का समय खत्म हो चुका है और 2026 में भाजपा की सरकार बनेगी. साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर दीदी (ममता बनर्जी) हिंसा के बिना चुनाव लड़ेगी तो जमानत जब्त हो जाएगी.

भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'सालों तक बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन रहा. उसके बाद ममता बनर्जी 'मां, माटी, मानुष' का नारा देकर आईं. उन्होंने बंगाल की महान भूमि को घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, क्राइम, बम विस्फोट और हिंदुओं के साथ अनैतिकता की भूमि में बदल दिया. ममता बनर्जी के सीएम बनने के बाद पश्चिम बंगाल में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई. दीदी, मेरी बात सुनिए, अब आपका समय खत्म हो गया है. 2026 में भाजपा की सरकार बनेगी.'

100 से ज्यादा आतंकावादी मारे गए

अमित शाह ने कहा, 'अगर दीदी (ममता बनर्जी) में हिम्मत है, तो उन्हें हिंसा के बिना चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी. ममता बनर्जी ने वोटबैंक के लिए तुष्टिकरण की सभी हदें पार कर दी हैं. पहलगाम में हमारे लोग मारे गए. ऑपरेशन सिंदूर के तहत, हम 100 किमी (पाकिस्तान के अंदर) गए और उनके मुख्यालय को नष्ट कर दिया. 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, और इससे दीदी के पेट में दर्द होता है. उन्होंने एक राजनीतिक भाषण दिया और ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया. उन्होंने देश की करोड़ों महिलाओं की भावनाओं के साथ भी खेला है. पश्चिम बंगाल की बहनों और माताओं को आगामी चुनावों में ममता बनर्जी को सिंदूर का मूल्य सिखाना चाहिए.'

#WATCH | Kolkata, West Bengal | Addressing the BJP workers meeting, Union Home Minister Amit Shah says, "... If Didi (Mamata Banerjee) has courage, she should try to contest elections without violence, her deposit would be seized. Mamata Banerjee has crossed all limits of… pic.twitter.com/72rzgWfuVR

— ANI (@ANI) June 1, 2025