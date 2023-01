पीएम मोदी की मां के निधन पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, अमित शाह ने कहा- त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन हमेशा याद रहेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार की सुबह निधन हो गया. वो अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती थीं. अस्पताल के मुातबिक, ‘हीराबेन मोदी ने यूएन मेहता हार्ट हास्पिटल में इलाज के दौरान 30 दिसंबर 2022 की सुबह साढ़े 3 बजे अंतिम सांस ली.’ प्रधानमंत्री की मां के निधन पर तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके देहांत पर दुख प्रकट किया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताते हुए लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताश्री, हीरा बा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है. एक माँ का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है, जिसकी भरपाई असंभव है. दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्रीजी और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ. ॐ शांति!'

वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माताजी हीरा बा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुःखद है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'माँ एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है जिसे खोने का दुःख निःसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुःख है. हीरा बा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया वो सभी के लिए एक आदर्श हैं. उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा. पूरा देश दुःख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी व उनके परिवार के साथ खड़ा है. करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ हैं. ॐ शांति.'

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गुजराती में लिखा, 'माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी की माताजी पूज्य हीराबा के निधन से गहरा दुख हुआ. पूज्य हीराबा उदारता, सादगी, परिश्रम और जीवन के उच्च मूल्यों की प्रतिमान थीं. मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें. ૐ शांति.'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'एक पुत्र के लिए माँ पूरी दुनिया होती है. माँ का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुःखद है. प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें. ॐ शांति!'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताते हुए लिखा, 'भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी, नरेंद्र मोदी जी जैसे महान व्यक्तित्व को गढ़ने वाली माँ के चरणों में सादर प्रणाम. पूज्य माँ सदैव प्रेरणा बनी रहेगी.'

Saddened at the demise of Hon’ble PM @narendramodi 's mother Smt. Hiraben Modi. May her soul rest in peace. May God give the PM the strength to bear this huge loss.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, 'माननीय पीएम नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी के निधन पर दुख हुआ. उसकी आत्मा को शांति मिले. ईश्वर प्रधानमंत्री जी को इस भारी क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें.'

Saddened to hear the demise of Smt. Heeraben, mother of PM Shri @narendramodi ji.

I know that words are of little solace at such times. However, my heartfelt condolences to Hon'ble Prime Minister.

I also pray for the eternal peace of the departed soul.

