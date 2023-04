Amit Shah Arunachal Visit: 'कोई हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता', अरुणाचल में अमित शाह की हुंकार

गृह मंत्री ने कहा, हमारी सेना और ITBP के वीर जवानों के शौर्य के कारण कोई भी हमारे देश की सीमा को आंख उठा कर नहीं देख सकता. अब वो जमाने चले गए जब कोई भी भारत की भूमि का अतिक्रमण कर सकता था. आज सुई की नोंक के बराबर भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता.

उन्होंने कहा, 2014 से पहले पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता था. लेकिन पिछले 9 साल में पीएम मोदी की लुक ईस्ट की नीति की वजह से पूर्वोत्तर को देश के विकास में योगदान देने वाला क्षेत्र माना जाता है. अमित शाह ने कहा, 21 अक्टूबर 1962 में तत्कालीन कुमाऊं रेजीमेंट के 6 अधिकारियों ने यहां पर जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जिससे भारत की भूमि की रक्षा हो पाई मैं उन्हें मनपूर्वक श्रद्धाजंलि देना चाहता हूं. वो संख्या और हथियारों में भी छोटे थे. लेकिन 1963 में टाइम मैगजीन में लिखा था कि जो किबिथू में लड़ाई हुई उसमें भारतीय सेनाओं के पास हथियार तो कम थे लेकिन समग्र विश्व की सेनाओं से सबसे भरपूर वीरता थी.

#WATCH | Before 2014, the entire Northeast region was known as a disturbed region but in the last 9 years, because of PM Modi's 'Look East' policy, Northeast is now considered an area which contributes to the development of the country: Union HM Amit Shah in Arunachal Pradesh pic.twitter.com/hMCqOL7xZe

— ANI (@ANI) April 10, 2023