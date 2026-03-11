'सदन कोई मेला नहीं है, अध्यक्ष के इरादों पर सवाल नहीं उठा सकते...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या-क्या बोले अमित शाह?

Amit Shah Loksabha Speech: लोकसभा में आज बुधवार ( 11 मार्च 2026) को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई. जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शाम 5 बजे अपना संबोधन शुरू किया. इस दौरान उन्होंने इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह का प्रस्ताव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर बनाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि सदन नियमानुसार चलता है और जो इसके मुताबिक नहीं चलेगा उनका माइक बंद ही हो जाना चाहिए.

अविश्वास प्रस्ताव को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव कोई सामान्य घटना नहीं है. उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लगभग 4 दशकों में लाया गया है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह कदम संसदीय राजनीति और सदन के कामकाज के लिए अच्छा नहीं है. उन्होंने कहा,' संविधान ने स्पीकर के पद को मध्यस्थ की भूमिका में रखा है. लेकिन, आपने उनकी भूमिका पर ही सवाल उठा दिए. पिछले 75 सालों में स्पीकर के पद ने इस लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है.'

'सदन कोई मेला नहीं है...'

अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस पर बार-बार सदन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इनमें से कई नियम जवाहरलाल नेहरू के समय में बनाए गए थे. गृह मंत्री ने अध्यक्ष ओम बिरला की निष्ठा पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष की निंदा करते हुए कहा कि अध्यक्ष के इरादों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पार्टी बाउंड्री से ऊपर हैं और लोकसभा नियमों के मुताबिक अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है. उन्होंने आगे कहा,' सदन कोई मेला नहीं है. नियमों का पालन करना जरूरी है.' अमित शाह ने कहा कि वह उन सभी नियमों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जिनका कांग्रेस ने उल्लंघन करने का दावा किया है.

भाजपा-NDA कभी नहीं लाई अविश्वास प्रस्ताव

भाजपा और NDA का उदाहरण देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा-NDA ने हमेशा कंस्ट्रक्टिव ओपोजीशन की भूमिका निभाई और विपक्ष में रहते हुए भी अध्यक्ष पद की गरिमा बनाए रखी. उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा और NDA ने कभी भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए. अमित शाह ने कहा कि अब तक 3 अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले दल आज एक साथ हैं. इतिहास में आए इन तीनों प्रस्तावों को ध्वनि मत (Voice Note) से खारिज कर दिया गया था.

'फैसले की निष्ठा पर प्रश्न उठाना निंदनीय...'

अमित शाह ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि आप स्पीकर से फैसले पर असहमति जता सकते हैं, लेकिन फैसले की निष्ठा पर प्रश्न उठाना निंदनीय है. उन्होंने कहा कि जब आप ऐसा करते हैं तो यह अफसोसजनक घटना है. उन्होंने कहा कि संसद के इतिहास में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव आया, लेकिन उनकी सरकार ने इसका कभी समर्थन नहीं किया. उन्होंने विपक्ष की ओर से स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में कुछ गलतियों को लेकर भी सवाल किए. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के अंदर विपक्ष ने तिथि में 2025 लिखा, उन्होंने इसमें संकल्प भी अटैच नहीं किया. जब इन गलतियों को पकड़ा गया तो इसे वापस लाकर दूसरा नोटिस लाया गया, जिसपर केवल गौरव गोगोई के ही ओरिजिनल सिग्नेचर हैं, बाकियों के हस्ताक्षर इसमें जोरॉक्स थे.