Advertisement
trendingNow13137309
Hindi NewsदेशAmit Shah Attack Rahul Gandhi: जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं..., लोकसभा में राहुल गांधी पर भड़के अमित शाह; कांग्रेस को दिखाया आईना

Amit Shah Attack Rahul Gandhi: 'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', लोकसभा में राहुल गांधी पर भड़के अमित शाह; कांग्रेस को दिखाया आईना

Amit Shah Attack Rahul Gandhi: लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर गृहमंत्री अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला. अमित शाह ने कहा कि विपक्ष नियमों को मानता नहीं है. हमने कभी विपक्ष की आवाज को नहीं दबाई. 

 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 11, 2026, 06:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amit Shah Attack Rahul Gandhi: 'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', लोकसभा में राहुल गांधी पर भड़के अमित शाह; कांग्रेस को दिखाया आईना

Rahul Gandhi Attendence in Parliament: लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर गृहमंत्री अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला. अमित शाह ने कहा कि विपक्ष नियमों को मानता नहीं है. हमने कभी विपक्ष की आवाज को नहीं दबाई. राहुल पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि जब बोलने का मौका होता है तो इंग्लैंड-जर्मनी में होते हैं. जनता की आवाज तो 1975 में दबाई गई थी. 

'कौन बोलेगा, फैसला स्पीकर करते हैं'

दरअसल, विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, जिस पर चर्चा जारी है. इस दौरान अमित शाह ने कहा, 'पूरे देश में भाजपा की छवि खंडित करने के लिए प्रचार किया जा रहा है कि उन्हें (विपक्ष) बोलने नहीं दिया जाता लेकिन जो लोग यह प्रयास कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इससे भाजपा की छवि खंडित नहीं होती क्योंकि कौन बोलेगा, कब बोलेगा, कितना बोलेगा और क्या बोलेगा वह निर्णय सत्ताधारी पार्टी नहीं स्पीकर करते हैं.'

'हमने कभी आवाज को नहीं दबाया'

अमित शाह ने कहा, 'मैं साफ करना चाहता हूं कि हमने कभी विपक्ष की आवाज दबाने का काम नहीं किया.विपक्ष की आवाज दबाने का काम 1975 में हुआ था जब समूचे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया गया था. उसे विपक्ष की आवाज दबाना कहते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

शाह ने जमकर सुनाई खरी-खरी

शाह ने कहा, 'इनमें कितनी गंभीरता है मैं बताता हूं. 80% से अधिक भाषण स्पीकर के आचरण पर नहीं सरकार का विरोध करने के लिए है. सरकार का विरोध करने के लिए ढेर सारी धाराएं और नियम हैं. आप सरकार का विरोध करने के लिए लोकतंत्र की गरिमा के प्रतीक लोकसभा स्पीकर पर सवालिया निशान लगा रहे हैं.'

सदन नियमों से चलता है: शाह

गृह मंत्री ने कहा, 'कुछ सदस्यों ने कहा कि यह (अविश्वास प्रस्ताव) माइक के कारण आया है, माइक बंद होता है. अभी गिरिराज सिंह भी खड़े होकर पप्पू यादव के खिलाफ बोल रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया. मंत्री होने के बावजूद भी माइक बंद होता है. यह सदन नियमों से चलता है, जो नियमों, अनुशासन से नहीं चलेगा उसका माइक बंद होगा और बंद हो ही जाना चाहिए.'

'तब राहुल इंग्लैंड में होते हैं'

अमित शाह ने कहा, 'विपक्ष के नेता की शिकायत है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष के नेता की आवाज दबाई जा रही है. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन तय करेगा कि किसे बोलना है? स्पीकर? नहीं, यह आपको तय करना है. लेकिन जब बोलने का मौका आता है, तो आप जर्मनी में, इंग्लैंड में दिखते हैं. फिर वह शिकायत करते हैं. 18वीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद 157 घंटे और 55 मिनट बोले. विपक्ष के नेता ने कितना बोला? आपने क्यों नहीं बोला? किस स्पीकर ने आपको रोका? कोई नहीं रोक सकता. लोकसभा को बदनाम करने के लिए यह किया जा रहा है.'

'18वीं लोकसभा में 71 घंटे मिले, कितना बोले?'

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, '18वीं लोकसभा में 71 घंटे आपको दिए गए, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? विपक्ष के नेता की पार्टी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है उसपर  भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते. यह ठीक नहीं है, वे बोलना नहीं चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

amit shah

Trending news

'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
amit shah
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
harish rana case
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: 'सिलेंडर बुकिंग में पैनिक न करें, भारत 40 देशों से मंगा रहा क्रूड ऑयल...', सरकार की अपील
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: 'सिलेंडर बुकिंग में पैनिक न करें, भारत 40 देशों से मंगा रहा क्रूड ऑयल...', सरकार की अपील
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
Harish Rana Euthanasia Case
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: 'जब बोलने का मौका मिलता है, तब आप जर्मनी या इंग्लैंड में नजर आते हैं... लोकसभा में राहुल गांधी पर अमित शाह का निशाना
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: 'जब बोलने का मौका मिलता है, तब आप जर्मनी या इंग्लैंड में नजर आते हैं... लोकसभा में राहुल गांधी पर अमित शाह का निशाना