बिहार चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने एक लाइन में क्या कहा? नीतीश को फौरी राहत पर चिराग के मन में लड्डू फूटा

Bihar Chunav: बिहार की सियासी तासीर ही कुछ ऐसी है कि चुनाव से पहले ही विजेता की चर्चा होने लगती है. एनडीए में अंदर ही अंदर अगले सीएम को लेकर एक दुविधा देखी जा रही है. शाह ने कह दिया है कि फैसला बाद में होगा लेकिन नीतीश का नाम अभी के लिए ले लिया. चिराग पासवान के मन में लड्डू फूटा है.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन में एक अजीब सी खामोशी देखी जा रही है. इंडिया गठबंधन में अब तक कुछ फिक्स नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन से निकलने की घोषणा कर दी. NDA में जैसा दिख रहा है वैसा लगता नहीं. कुछ साथी कम सीटें मिलने से नाराज हैं तो कुछ इस चिंता में दबे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. जेडीयू को शायद अब भाजपा के साथ बराबर-बराबर सीटों के पीछे का गणित समझ आने लगा है. ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में सहयोगी जेडीयू को यह कहते हुए खुश कर दिया कि गठबंधन सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है लेकिन वह यह भी कह गए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला चुनाव के बाद होगा.
इस एक लाइन से जेडीयू नेता पसोपेश में पड़ गए हैं. हां, एनडीए के साथी चिराग पासवान का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है. जिस तरह से पिछले चुनाव में उन्होंने जेडीयू को चोट पहुंचाई थी और इस बार वह 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, अब उन्हें अपने लिए बड़ी पिक्चर दिख रही है.
चिराग ने मिलाई शाह की हां में हां
शाह ने कहा है कि बिहार में एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका चुनाव अभी नहीं हुआ है. NDA के तीसरे सबसे बड़े सहयोगी चिराग पासवान इससे संतुष्ट दिखे और कहा कि शाह का रुख स्वाभाविक है. यह मानक प्रक्रिया है कि गठबंधन के सभी विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का फैसला करते हैं.
हालांकि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है. राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि नए सीएम पर फैसला अभी नहीं, इस बात से कई चीजें अस्पष्ट हो जाती हैं. जेडीयू की धुकधुकी बढ़ गई और नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद नीतीश बिहार में एनडीए का सबसे सशक्त चेहरा बने हुए हैं. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'सूर्य टरे, चंद्र टरे, टरे सकल संसार - विकास की राह से ना टरें नीतीश कुमार! जनता का भरोसा - नीतीश कुमार पर अडिग. सुशासन के प्रतीक, न्याय के साथ विकास के वाहक, NDA के सर्वसम्मत नेता. ना टरें नीतीश, ना थमें बिहार का विकास.'
जेडीयू की चिंता
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शाह की टिप्पणी के बाद जिस तरह से जेडीयू ने नीतीश की भूमिका को लेकर जवाब देना शुरू कर दिया उससे बिहार में एनडीए के भीतर पार्टी की 'बड़े भाई' वाली भूमिका पर खतरा समझ में आता है. इसकी वजह भी है. पहली बार दोनों पार्टियां बराबर संख्या में 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं. जेडीयू चाह रही थी कि कम से कम प्रतीकात्मक रूप से एक सीट ज्यादा दी जाए लेकिन भाजपा ने मना कर दिया.
चिराग ने भले ही सामंजस्य वाली पोजीशन ले रखी है लेकिन भाजपा से उनकी निकटता को देख नीतीश कुमार की पार्टी असहज है. जेडीयू नेता साफ कह रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की संख्या 71 से घटकर 43 सीटें होने और भाजपा की सीटें 53 से 74 होने का एक बड़ा कारण लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ही थी. उस समय भाजपा के मौन समर्थन से कई सीटों पर चिराग की पार्टी ने जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारे थे.
चिराग के मन में लड्डू
उधर, चिराग पासवान ने भाजपा और JDU को सीट बंटवारे में बड़ा दिल दिखाने के लिए धन्यवाद दिया. महागठबंधन के भीतर असमंजस की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव चेहरा हैं या नहीं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है... दूसरी ओर एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत के लिए पूरी तरह तैयार है.
वैसे, सीटों के समझौते से पहले नीतीश ने कथित तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को दी गई कुछ सीटों पर खुलकर नाराजगी जताई थी, जो एनडीए में उसे मिलने वाली उम्मीद से कहीं ज्यादा 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जेडीयू सुप्रीमो ने यह सुनिश्चित किया कि कम से कम राजगीर और सोनबरसा सीटें पासवान की पार्टी को न मिलें, जहां पर 2020 में जेडीयू ने चुनाव लड़ा था.
अब सुशील मोदी भी नहीं
पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जेडीयू से 31 सीटें ज्यादा जीतने के बावजूद नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने पर सहमति दी थी. हालांकि नीतीश का स्वास्थ्य और जीती गई सीटों की संख्या कुछ ऐसी ही रही तो भाजपा अब शायद इतनी उदार नहीं होगी. नीतीश के भाजपा में लंबे समय के सहयोगी सुशील कुमार मोदी भी अब नहीं हैं. पिछले साल उनका निधन हो गया.
एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक भाजपा नेता ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के विकल्प को खुला रखना चाहते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि नीतीश की सेहत ठीक नहीं है लेकिन उनके पास अब भी राजनीतिक पूंजी और एक निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और महादलित वोट उनके साथ हैं. उन्होंने यह भी माना कि जेडीयू की संख्या 2020 से बहुत ज्यादा नहीं सुधरेगी.
