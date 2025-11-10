I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया ब्लास्ट का अब तक का UPDATE

Amit Shah Update on Delhi Blast: अमित शाह ने कहा, 'आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में कुछ लोगों की जान चली गई और कुछ पैदल यात्री घायल हुए. इनके अलावा कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए.
Amit Shah on Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हुए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए. प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है. विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर ही दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुँच गईं. एनएसजी और एनआईए की टीमों ने एफएसएल के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है.
आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी से भी बात की है. दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी मौके पर मौजूद हैं. हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे. सभी विकल्पों की तुरंत जाँच की जाएगी और हम परिणाम जनता के सामने पेश करेंगे. मैं शीघ्र ही घटनास्थल पर जाऊंगा और तुरंत अस्पताल भी जाऊंगा.'
धमाके के 10 मिनट में ही मौके पर पहुंचे अधिकारी
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के सामने हुए धमाके के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा,'आज शाम लगभग 7 बजे, दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई I-20 कार में धमाका हुआ. इस धमाके में कुछ पैदल यात्री घायल हुए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए. प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान भी गई है. धमाके की की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर, दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं.'
धमाके से अब तक 13 लोगों की मौत
दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के सामने हुए इस बम धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. आशंका जताई जा रही है कि अभी मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. क्योंकि इस धमाके में कई लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं. फिलहाल पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि धमाके की असली वजह क्या थी?
