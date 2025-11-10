I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया ब्लास्ट का अब तक का UPDATE

Amit Shah on Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हुए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए. प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है. विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर ही दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुँच गईं. एनएसजी और एनआईए की टीमों ने एफएसएल के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है.

आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी से भी बात की है. दिल्ली के पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच प्रभारी मौके पर मौजूद हैं. हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे. सभी विकल्पों की तुरंत जाँच की जाएगी और हम परिणाम जनता के सामने पेश करेंगे. मैं शीघ्र ही घटनास्थल पर जाऊंगा और तुरंत अस्पताल भी जाऊंगा.'

धमाके के 10 मिनट में ही मौके पर पहुंचे अधिकारी

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के सामने हुए धमाके के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा,'आज शाम लगभग 7 बजे, दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई I-20 कार में धमाका हुआ. इस धमाके में कुछ पैदल यात्री घायल हुए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए. प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान भी गई है. धमाके की की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर, दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं.'

Add Zee News as a Preferred Source

धमाके से अब तक 13 लोगों की मौत

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के सामने हुए इस बम धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. आशंका जताई जा रही है कि अभी मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. क्योंकि इस धमाके में कई लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं. फिलहाल पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि धमाके की असली वजह क्या थी?

यह भी पढ़ेंः लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न